مشاهدة مباراة تونس وأنغولا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

تونس / سما

ننشر لكم رابط مشاهدة مباراة منتخب تونس ضد أنغولا بث مباشر بكأس الرئيس من بطولة كأس العالم لكرة اليد مونديال مصر 2021 التي تجري اليوم الإثنين على إحدى الصالات المغطاة.

مباراة تونس وأنغولا مباشر في مونديال كرة اليد تنقل على قناة أون تايم سبورت المفتوحة عبر النايل سات والمنصات الرسمية للشركة الراعية (WE) عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وجرت أكثر من عشرة مباريات تاريخيا بين الطرفين، إذ كانت الغلبة لصالح المنتخب التونسي الذي نجح في تحقيق الفوز بغالبية المواجهات التي كان آخرها العام الماضية بنتيجة (38-23).

وواجه منتخب تونس سوء توفيق غير اعتيادي في بطولة العالم لكرة اليد لا سيما في اللقاءات الافتتاحية التي خسر فيها أمام نظيره البولندي بفارق هدف واحدة في الأنفاس الأخيرة للقاء.

مباراة منتخب تونس لكرة اليد مباشر:

وخسر منتخب تونس أمام بولندا بنتيجة (30-28) ثم تعادل مع البرازيل (32-32) قبل أن يهزم من اسبانيا (36-30) وفاز إداريا بعشرة أهداف نظيفة على الرأس الأخضر المنسحب.

في المقابل، تلقى المنتخب الأنغولي خسارة موجعة من قطر في الجولة الأولى ثم أمام كرواتيا واليابان وجمهورية الكوتغو على التوالي، قبل أن يحسب له الفوز الإداري الأول والوحيد.

وتقام مباراة تونس وأنغولا في إطار مواجهات ثانية بكأس العالم لكرة اليد، إذ يلعب المنتخب الاسباني أمام نظيره المجري، والألماني مع البولندي، بينما الدنماركي يواجه الكرواتي مساءً.