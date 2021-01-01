وفاة الداعية المصرية الشهيرة عبلة الكحلاوي بـ"كورونا"

القاهرة / وكالات /

توفيت الداعية المصرية الشهيرة عبلة الكحلاوي، الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا".

ونعت دائرة الإفتاء المصرية، الداعية الكحلاوي التي رحلت عن عمر يناهز 72 عاما.

وذكرت في بيان أن الكحلاوي "جمعت بين علوم الشريعة علما وتعليما، والعمل الخيري؛ حيث أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية، في مصر، التي تقوم بالكثير من أعمال الخير والبر".



والكحلاوي، هي ابنة الفنان والمنشد الديني السابق محمد الكحلاوي، وعملت مدرسة لمادة الفقه في جامعة الأزهر في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.

وحصلت في 1974 على الماجستير في الفقه المقارن، ثم على درجة الدكتوراه في عام 1978 في التخصص ذاته، قبل أن تواصل التدريس في جامعات مصرية، وأخرى بالسعودية، إذ كانت رئيسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة.



وفي 1987 بدأت الراحلة عبلة الكحلاوي بإعطاء الدروس الدينية اليومية في الحرم المكي للسيدات لمدة عامين، قبل أن تعود إلى القاهرة.

وظهرت الكحلاوي على شاشات التلفاز خلال السنوات الماضية لتقديم برامج دينية، بالتزامن مع عملها الخيري، إذ أسست جمعية "الباقيات الصالحات" لرعاية الأيتام والمسنين ومرضى الزهايمر.