  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وفاة الداعية المصرية الشهيرة عبلة الكحلاوي بـ"كورونا"

الإثنين 25 يناير 2021 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الداعية المصرية الشهيرة عبلة الكحلاوي بـ"كورونا"



القاهرة / وكالات /

توفيت الداعية المصرية الشهيرة عبلة الكحلاوي، الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا".

ونعت دائرة الإفتاء المصرية، الداعية الكحلاوي التي رحلت عن عمر يناهز 72 عاما.

وذكرت في بيان أن الكحلاوي "جمعت بين علوم الشريعة علما وتعليما، والعمل الخيري؛ حيث أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية، في مصر، التي تقوم بالكثير من أعمال الخير والبر".


والكحلاوي، هي ابنة الفنان والمنشد الديني السابق محمد الكحلاوي، وعملت مدرسة لمادة الفقه في جامعة الأزهر في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.

وحصلت في 1974 على الماجستير في الفقه المقارن، ثم على درجة الدكتوراه في عام 1978 في التخصص ذاته، قبل أن تواصل التدريس في جامعات مصرية، وأخرى بالسعودية، إذ كانت رئيسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة.


وفي 1987 بدأت الراحلة عبلة الكحلاوي بإعطاء الدروس الدينية اليومية في الحرم المكي للسيدات لمدة عامين، قبل أن تعود إلى القاهرة.

وظهرت الكحلاوي على شاشات التلفاز خلال السنوات الماضية لتقديم برامج دينية، بالتزامن مع عملها الخيري، إذ أسست جمعية "الباقيات الصالحات" لرعاية الأيتام والمسنين ومرضى الزهايمر.

#عبلة الكحلاوي #وفاة عبلة الكحلاوي #مصر #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة السويد وروسيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

قناة عبرية: يجب أن لا نسمح لحماس المشاركة بالانتخابات وهذه هي الطريقة ..

مشاهدة مباراة مصر وسلوفينيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

حركة فتح تكشف: قرارات مصيرية بشأن غزة ستنتج عن اجتماع مركزية الحركة مساء اليوم

الاعلامي الحكومي بغزة يوضح بشأن صالات الافراح والاسواق

فيديو .. قصة المغدورة قمر تطالب بالقصاص من شقيقها أحمد

صور: أضواء الشهرة تسلط على صهر ترامب العربي.. ملياردير عانت عائلته من مأساة!

الأخبار الرئيسية

ريس

فتح: الرئيس عباس سيتعامل مع كافة مشاكل قطاع غزة ومعالجة قضاياه بكل إيجابية

عزام الأحمد يكشف تطورات جديدة بشأن ملف موظفي غزة وتفريغات 2005

"مركزية فتح" تقرر تشكيل وفد من الحركة برئاسة الرجوب للمشاركة في جلسات الحوار الوطني بالقاهرة

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الجهاد قلقة ازاء الانتخابات الفلسطينية: مقبلون على شرعنة الانقسام وتقاسم الجغرافيا!!