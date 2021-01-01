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مشاهدة مباراة الدنمارك واليابان بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

السبت 23 يناير 2021 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الدنمارك واليابان بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



القاهرة / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الدنمارك ضد اليابان بث مباشر المقررة اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الأساسية من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر.

مباراة الدنمارك واليابان مباشر في مونديال اليد 2021 تنقل الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على قنوات أون تايم سبورت والمنصات الرسمية الخاصة بالشركة الراعية.

وتعد المواجهة ليست صعبة بالنسبة للمنتخب الدنماركي الذي يواصل تقديم العروض والنتائج الأقوى في البطولة في إطار سعيه بهدف الحفاظ على لقبه الذي حصده لصالحه قبل سنوات.

أما المنتخب الياباني، يبدو اللقاء شاقا للغاية وقد يرى مراقبون أن الفوز فيه شبه مستحيل، إلا أنه ربما يتمكن من تحقيق المفاجأة المنتظرة لدى جميع المنتخبات المنافسة في المجموعة.

مباراة منتخب الدنمارك واليابان مباشر مونديال كرة اليد:

ولم يخسر منتخب الدنمارك في أي لقاء ببطولة العالم لكرة اليد، إذ تفوق على نظيره البحريني وجمهورية الكونغو والأرجنتين وقطر على التوالي بنتائج كبيرة لم تشهد منافسة متكافئة.

وتخشى مختلف المنتخبات القوية من مواجهة الدنمارك قبل المباراة النهائية؛ كون مسألة التفوق عليه في الظروف الحالية "شبه مستحيلة" نظرا للاعبين الكبار المميزين في صفوفه.

أما المنتخب الياباني، فقد تعادل في مباراته الأولى ضد كرواتيا بنتيجة (29-29)، ثم خسر أمام قطر (31-29)، قبل أن يتغلب على أنغولا (30-29)، لكنه خسر اليومين الماضيين من الأرجنتين.

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