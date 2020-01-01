مشاهدة مباراة الهلال وأهلي شندي بث مباشر في الدوري السوداني 2021

الخرطوم / سما

ننشر لكم رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد أهلي شندي بث مباشر المقررة اليوم السبت 23 يناير 2021 على ملعبه بالخرطوم في إطار منافسات الأسبوع السادس من الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

مباراة الهلال وأهلي شندي مباشر تبث الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقة بتوقيت الخرطوم على قناة الملاعب الرياضية السودانية (sudan sport) دون حضور المشجعين مع وجود بعض المسؤولين.

ويسعى الأهلي شندي إلى تحقيق فوزه الأول على الهلال منذ أكثر من ثلاثة مواسم متتالية، إذ كان الانتصار الأخير لصالحه موسم 2017 ببطولة كأس السودان بركلات الترجيح (4-2) بعد التعادل.

في المقابل، لن يفرط فريق الهلال بأي نقطة قبل توقف منافساته في الدوري إثر المشاركة في الدورة الأفريقية الثلاثية وكذلك دوري أبطال أفريقيا، إذ يحاول الحصول على النقاط كاملة الفترة الحالية.

مباراة الهلال السوداني بث مباشر:

وفاز الهلال على أهلي شندي في ذهاب الدوري الموسم المنصرم بهدفين مقابل هدف وحيد، قبل أن يكرر انتصاره بالدور الثاني بثلاثة أهداف دون رد سجلها أطهر الطاهر وزميله نزار حامد ناصر.

ويأمل الهلال بالعودة إلى الصدارة مجددا إذ يملك في رصيده 11 نقطة بالمركز الرابع في الدوري السوداني بفارق واحدة خلف فريقي الخرطوم الوطني وهلال الساحل وثلاث نقاط عن المريخ.

وتجري مباراة الهلال وأهلي شندي بالتزامن مع لقاءات أخرى في الدوري الممتاز السوداني، إذ يحل حي الوادي نيالا ضيفا على هلال الأبيض، فيما يستضيف الخرطوم الوطني نظيره الأهلي العاصمي.