  1. الرئيسية
  2. سيارات

مشاهدة مباراة الهلال وأهلي شندي بث مباشر في الدوري السوداني 2021

السبت 23 يناير 2021 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الهلال وأهلي شندي بث مباشر في الدوري السوداني 2021



الخرطوم / سما

ننشر لكم رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد أهلي شندي بث مباشر المقررة اليوم السبت 23 يناير 2021 على ملعبه بالخرطوم في إطار منافسات الأسبوع السادس من الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

مباراة الهلال وأهلي شندي مباشر تبث الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقة بتوقيت الخرطوم على قناة الملاعب الرياضية السودانية (sudan sport) دون حضور المشجعين مع وجود بعض المسؤولين.

ويسعى الأهلي شندي إلى تحقيق فوزه الأول على الهلال منذ أكثر من ثلاثة مواسم متتالية، إذ كان الانتصار الأخير لصالحه موسم 2017 ببطولة كأس السودان بركلات الترجيح (4-2) بعد التعادل.

في المقابل، لن يفرط فريق الهلال بأي نقطة قبل توقف منافساته في الدوري إثر المشاركة في الدورة الأفريقية الثلاثية وكذلك دوري أبطال أفريقيا، إذ يحاول الحصول على النقاط كاملة الفترة الحالية.

مباراة الهلال السوداني بث مباشر:

وفاز الهلال على أهلي شندي في ذهاب الدوري الموسم المنصرم بهدفين مقابل هدف وحيد، قبل أن يكرر انتصاره بالدور الثاني بثلاثة أهداف دون رد سجلها أطهر الطاهر وزميله نزار حامد ناصر.

ويأمل الهلال بالعودة إلى الصدارة مجددا إذ يملك في رصيده 11 نقطة بالمركز الرابع في الدوري السوداني بفارق واحدة خلف فريقي الخرطوم الوطني وهلال الساحل وثلاث نقاط عن المريخ.

وتجري مباراة الهلال وأهلي شندي بالتزامن مع لقاءات أخرى في الدوري الممتاز السوداني، إذ يحل حي الوادي نيالا ضيفا على هلال الأبيض، فيما يستضيف الخرطوم الوطني نظيره الأهلي العاصمي.

#الهلال #أهلي شندي #الهلال وأهلي شندي #أهلي شندي والهلال #بث مباشر #الهلال السوداني #السودان #قناة الملاعب السودانية #مباراة الهلال السوداني

الأكثر قراءة اليوم

غزة.. شاهد: تفاصيل اعتقال خلية موجهة من الاحتلال بهدف الاغتيال المعنوي لعناصر المقاومة

رسمياً.. السلطة تقدم شكوى ضد دولة عربية كبيرة للأمم المتحدة وهذا مفادها..

شاهد..إصابات في انفجار عرضي هز بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

دليل نسب القبول للجامعات السودانية 2020 - 2021

هل يبحث اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة ملف رواتب الموظفين؟

هآرتس لبايدن: متى تفهم أن إسرائيل في طريقها إلى “الضم” لمنع إقامة دولة فلسطينية؟

شاهد: ملكة جمال فلسطين تذبح عجلا وتوزعه على الفقراء احتفالا بالانفصال عن زوجها

الأخبار الرئيسية

قطاع غزة متفجر وهش.. اعلام اسرائيلي يكشف إحدى نقاط الضعف الرئيسية للجيش وغانتس

بايدن

السؤال الغبي بـ”الدليل الترامبي”.. هل سيكون بايدن “جيداً لإسرائيل”؟

فريدمان: اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية "معرضة للخطر" بسبب قرار

حرب

قناة عبرية: جنديان إسرائيليان يطالبان زميلهما بتعويض لكشفه جرائم اُرتكبت في غزة

فلسطين

السلطة الفلسطينية تكشف حقيقة رفعها شكوى ضد الإمارات في الأمم المتحدة