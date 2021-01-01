مشاهدة مباراة البحرين وقطر بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

المنامة / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة قطر والبحرين بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد مونديال مصر 2021 التي تجري اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الأساسية الحاسمة.

مباراة البحرين وقطر مباشر في مونديال كرة اليد تبث الساعة 05:30 بتوقيت الدوحة والمنامة من صالة استاد القاهرة الدولي على قناة أون تايم سبورت إتش دي الثالثة (on time sport).

ولا تعد هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين الشقيقين، إذ لعبا العشرات من المباريات سابقا، كان آخرها مطلع العام الماضية وانتهت بفوز المنتخب القطري على نظيره البحريني (28-24).

ويملك منتخب قطر أفضلية تاريخية على حساب البحرين، بالإضافة إلى ظهوره المميز إلى جانب مصر في بطولة العالم لكرة اليد 2021، الأمر الذي يعزز موقفه في تحقيق انتصار جديد.

مباراة البحرين وقطر مباشر مونديال كرة اليد:

وفاز منتخب قطر في أول مباراتين بكأس العالم لليد على حساب أنغولا واليابان (30-25)، (31-29) تواليا، لكنه خسر في الجولتين الثالثة والرابعة من كرواتيا (24-26)، والدنمارك (23-32).

أما منتخب البحرين، فقد استهل مشواره بخسارة أمام بطل العالم الدنمارك (34-20) وأخرى من الأرجنتين (24-21)، لكنه فاز على جمهورية الكونغو (34-27)، وهزم من كرواتيا (28-18).

وتجري مباراة البحرين ضد قطر في مونديال كرة اليد 2021 قبل انطلاق عدة مواجهات، إذ يلعب منتخب أوروغواي مع اسبانيا، الأرجنتين وكرواتيا، بولندا أمام المجر، اليابان والدنمارك.