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دليل نسب القبول للجامعات السودانية 2020 - 2021

الجمعة 22 يناير 2021 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
دليل نسب القبول للجامعات السودانية 2020 - 2021



الخرطوم / سما

أعلنت مصادر تربوية في السودان، عن دليل المنافسة للقبول بالجامعات السودانية، لطلاب الشهادة الثانوية السودانية 2020 - 2021، موضحة أن بعض نسب القبول للكليات ارتفاعًا فيما انخفضت نسب البعض الآخر عن السنوات المنصرمة.

في وقت بلغت نسبة القبول بكلية الطب جامعة الخرطوم 93.7%، ﻛﻠﻴﺔ ﻃﺐ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ 91.7%، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ 91.3%، ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ 89.1%، ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ” طلاب” 85.6%، ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ” ﻃﺎﻟﺒﺎﺕ” 86.3%.

وفي جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا بلغت نسبة القبول لكلية الطب والجراجة 92.3%، طب الأسنان 90.9%، كلية الصيدلة 90.3%، كلية علوم المختبرات الطبية 88.3%، كلية علوم الأشعة الطبية تكنلوجيا الأشعة التشخيصية 87.6%، كلية علوم الأشعة تكنلوجيا العلاج بالأشعة 87.1%.

اما بالنسبة للقبول بالكليات الطبية في جامعة أم درمان الإسلامية، فإن نسب القبول لكلية ﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ” طلاب” 91.3%، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ” طلاب” 88.3%، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ” طلاب” 86.7%.

كلية الطب والعلوم الصحية جامعة أم درمان الإسلامية ” طالبات” 91.9%، كلية الصيدلة ” طالبات” 89.6%، كلية المختبرات الطبية” طالبات” 87.6% ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ” طالبات” 75.3%، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ” طالبات” 75.3%.

جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا كلية الهندسة:

ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ 83.9%، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺑﻜﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ 86.4%، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺑﻜﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ 85.1%، ﻛﻠﻴﺔ

ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺑﻜﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ 82.9%، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺑﻜﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ 82%، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺑﻜﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ 88.3%.

ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺑﻜﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ 79.1%، ﻛﻠﻴﺔﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺑﻜﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ 79%، كلية العمارة والتخطيط 85.6%.

الجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الثانوية للعام 2019/2020م سيتافسون على مقاعد الجامعات وفقًا للنسب التي تم بها القبول العام الماضي، أي ان النسب الموجودة في دليل التقديم، ليست ذاتها التي يُقبل بها الطلاب، وإنما تزيد أو تنقص بحسب تنافس الطلاب وإقبالهم على الكليات المختلفة، وإذا تتطابقت النسب يتم القبول بنظام المُفاضلة.

يشار إلى أن أعداد الطلاب المرشحين للقبول بالجامعات هذا العام لا يزيد عن 270 ألف طالب وطالبة، بسبب تدني نسبة النجاح في الشهادة السودانية للعام 2019/2020م ورسوب نحو نصف عدد الممتحنين البالغ عددهم 484 الف طالب وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح ( 55.8% ).

ونسب القبول بكليات الهندسة جامعة الخرطوم كالتالي: ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ 88.4%، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ 90.6%، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ 92.9%، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ 86.3%.

وتابعت: في جامعة أم درمان الإسلامية ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ طلاب 78.4%، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ” طلاب” 77.6%، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ” طلاب” 78.6%، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ طلاب 77% فقط.

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نسب القبول في الجامعات السودانية 2021

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