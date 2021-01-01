ندى بسيوني تعلن سبب وفاة نادية شقيقة الفنان سناء شافع

القاهرة / سما

أعلنت مصادر فنية مصرية، اليوم الجمعة 22 كانون ثاني 2021، عن وفاة نادية شافع شقيقة الفنان الراحل سناء شافع بعد معاناة الأسابيع الأخيرة مع المرض.

وأكدت المصادر الفنية أن سبب وفاة نادية شافع هو تعرضها للتسمم بعد تناولها فراولة فاسدة، لافتة إلى أنها عانت الفترة الماضية من مرضها بإحدى المستشفيات.

بدورها، أكدت ندى بسيوني طليقة سناء شافع وفاة شقيقه نادية وعمة ابنتها (مايا)؛ بسبب "تسمم الفراولة"، موضحة أنه سيتم تشييع جثمانها ودفنها الساعات المقبلة.

وكتبت بسيوني عبر حسابها بموقع "انستغرام": لن ننساكِ أبدا يا أجمل إنسانة كنتِ نعم الأخت لي والأم الثانية لمايا.. مهما قلنا لن نوافيكِ حقك.. يارب ارزقها الجنة وسرعة الإفاقة.

وكانت ندى بسيوني قد أفادت منذ أيام بأن أخت طليقها سناء شافع تعرضت لأزمة صحية بسبب الفراولة، إذ طلبت من متابعيها آنذاك الدعاء لها إثر تدهور حالتها الصحية.

ولفتت بسيوني إلى توقف أجهزة الجسم لشقيقة طليقها نادية؛ جراء الفراولة، مضيفة : "ربنا يشفيكي ويعافيكي يا أجمل أخت كنتي دائما نعم الإنسانة، وإن شاء الله وبأمره ستتعافين".

يشار إلى أن الفنان سناء شافع كان قد توفى بتاريخ 12 آب 2020 في مصر، علما أنه ممثل ومخرج وكاتب، ويعد من أبرز المعلمين في المعهد العالي للفنون المسرحية ومدير مسرح الطليعة.