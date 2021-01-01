  1. الرئيسية
  2. سيارات

مشاهدة مباراة الجزائر والنرويج بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الجمعة 22 يناير 2021 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الجزائر والنرويج بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



الجزائر / سما

نقدم لكم متابعينا في كل مكان رابط مشاهدة مباراة منتخب الجزائر والنرويج بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر ضمن منافسات المرحلة الأساسية المؤهلة إلى الأدوار الرئيسية.

مباراة الجزائر والنرويج مباشر في مونديال كرة اليد تنقل من صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر على شاشة أون تايم سبورت (on time sport) بصوت معلق مصري وأجنبي.

وتبدأ مباراة النرويج والجزائر في تمام الساعة 08:30 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، 09:30 لدى مصر والأردن والسودان وفلسطين، 10:30 في السعودية وقطر، 11:30 وفق وقت الإمارات.

ولم يسبق أن لعب المنتخب الجزائري ضد نظيره النرويجي، إذ تعتبر هذه المواجهة الأولى تاريخيا ويسعى كل طرف إلى كتابة أول سطر إيجابي في إطار لقاءات المجموعة الثالثة بمونديال مصر.

مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر:

ولم يحصد منتخب الجزائر أي فوز في بطولة العالم لليد، إذ بقي رصيده دون نقاط في المركز السادس والأخير، بيما فرنسا بالمركز الأول برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين أمام منتخبي النرويج والبرتغال.

وخسر المنتخب الجزائري أمام المغرب وآيسلندا والبرتغال وفرنسا منذ بداية مشواره في كأس العالم لكرة اليد، في حين يستعد لمواجهة سويسرا في ختام المرحلة الأساسية قبل الأولمبياد بطوكيو اليابان.

أما منتخب النرويج، فقد خسر من فرنسا (28-23)، ثم فاز على سويسرا (31-25)، وتفوق أمام النمسا (38-29)، وهزم البرتغال (29-28)، ويستعد لمواجهة آيسلندا وهو أحد المرشحين لحصد اللقب.

#الجزائر #النرويج #مباراة الجزائر والنرويج #مباراة النرويج والجزائر #بث مباشر #الجزائر ضد النرويج #كرة اليد #مباشر #النرويج ضد الجزائر #منتخب الجزائر #مونديال كرة اليد #كأس العالم لكرة اليد #مونديال مصر 2021

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي يكشف سبب تحليق طائرة "بومباردير" في أجواء قطاع غزة

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد كورنيا اليوم مباشر في كأس الملك 2021

وزارة الداخلية بغزة تتخذ حزمة إجراءات تخفيفية وتعلن آلية جديدة ليومي الجمعة والسبت

سهى عرفات لوكالة عبرية: على "أبو مازن" أن يغادر الحكم كما رحل ترامب!

الجهاد الاسلامي توضح بشأن مشاركتها بالانتخابات الفلسطينية القادمة

لا لقاح أمام عناد الحركة .. خبير اسرائيلي: حماس ستتصرف وفق مقولة "ما لا يقتلك يقويك"

اسعار العملات: ارتفاع سعر الدولار

الأخبار الرئيسية

توزيع الكمامات الواقية من سلاح كيميائي (أ.ب.)

"ملابس رياضية": الخطة العسكرية الإسرائيلية لتدمير "صواريخ صدام"

تطبيع

صحيفة عبرية: حملة التطبيع بدأتها زيارة ابن سلمان لـ"إسرائيل" في 2017

البرغوثي ودحلان التهديد لـ"أبو مازن"... مسؤول فتحاوي: الحركة لم تناقش بعد مرشحها للرئاسة و حماس خارج المنافسة

وزيرة الصحة : تسجيل 12 حالة وفاة و494 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

استراليا تفتح تحقيقًا بشأن المناهج الدراسية للأونروا خاصة في فترة الاغلاق