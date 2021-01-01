مشاهدة مباراة الجزائر والنرويج بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الجزائر / سما

نقدم لكم متابعينا في كل مكان رابط مشاهدة مباراة منتخب الجزائر والنرويج بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر ضمن منافسات المرحلة الأساسية المؤهلة إلى الأدوار الرئيسية.

مباراة الجزائر والنرويج مباشر في مونديال كرة اليد تنقل من صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر على شاشة أون تايم سبورت (on time sport) بصوت معلق مصري وأجنبي.

وتبدأ مباراة النرويج والجزائر في تمام الساعة 08:30 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، 09:30 لدى مصر والأردن والسودان وفلسطين، 10:30 في السعودية وقطر، 11:30 وفق وقت الإمارات.

ولم يسبق أن لعب المنتخب الجزائري ضد نظيره النرويجي، إذ تعتبر هذه المواجهة الأولى تاريخيا ويسعى كل طرف إلى كتابة أول سطر إيجابي في إطار لقاءات المجموعة الثالثة بمونديال مصر.

مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر:

ولم يحصد منتخب الجزائر أي فوز في بطولة العالم لليد، إذ بقي رصيده دون نقاط في المركز السادس والأخير، بيما فرنسا بالمركز الأول برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين أمام منتخبي النرويج والبرتغال.

وخسر المنتخب الجزائري أمام المغرب وآيسلندا والبرتغال وفرنسا منذ بداية مشواره في كأس العالم لكرة اليد، في حين يستعد لمواجهة سويسرا في ختام المرحلة الأساسية قبل الأولمبياد بطوكيو اليابان.

أما منتخب النرويج، فقد خسر من فرنسا (28-23)، ثم فاز على سويسرا (31-25)، وتفوق أمام النمسا (38-29)، وهزم البرتغال (29-28)، ويستعد لمواجهة آيسلندا وهو أحد المرشحين لحصد اللقب.