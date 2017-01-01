مشاهدة مباراة المغرب وكوريا الجنوبية بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

المغرب / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد مونديال 2021 التي تقام اليوم الجمعة 22 يناير / كانون ثاني بمنافسات كأس الرئيس الحاسم.

مباراة المغرب وكوريا الجنوبية مباشر في مونديال كرة اليد تبث الساعة 03:30 عصرا بتوقيت الرباط من صالة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر على (on time sport ) أون تايم سبورت.

وكانت المواجهة الأولى والأخيرة قد جرت بين المنتخبين عام 2007 في بطولة العالم لكرة اليد، حيث تفوق الفريق الكوري الجنوبي على نظيره المغربي بنتيجة كبيرة وصلت إلى (32 مقابل 19).

ويسعى منتخب المغرب إلى تعويض تلك الخسارة التاريخية وإرضاء جمهوره الغاضب من النتائج المتدنية في مونديال مصر والأداء المتواضع لا سيما عقب الخسارة أمام شقيقه الجزائري مؤخرا.

مباراة منتخب المغرب لكرة اليد مباشر:

ويعد منتخب كوريا الجنوبية أحد أضعف الفرق المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد؛ كونه لم يحقق أي نقطة في المباريات الأربع له، وخسر أمام سلوفينيا وروسيا البيضاء والاتحاد الروسي وتشيلي.

كما لا يختلف حال منتخب المغرب عن منافسه الكوري، إذ خسر أيضا في أربعة لقاءات خاضها بمونديال اليد أمام الجزائر والبرتغال وأيسلندا والنمساء على التوالي وسيواجه تشيلي قريبا.

وتجري مباراة منتخب المغرب وكوريا الجنوبية في مونديال مصر 2021 بالتزامن مع مواجهات أخرى، إذ يلعب المنتخب السويسري ضد البرتغالي، الاتحاد الروسي أمام مقدونيا الشمالية وغيرها.