موقف لاعبي ريال مدريد من إقالة زيدان

وكالات

كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الخميس، عن موقف لاعبي ريال مدريد من شائعات إقالة الفرنسي زين الدين زيدان، من تدريب الفريق الملكي، بعد خروجه "المذل" من مسابقة كأس إسبانيا.

وتعرض زيدان لضربتين متتاليتين موجعتين بخروجه من مسابقتي كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيك بيلباو، وكأس الملك من دور الـ32 على يد المغمور "ألكويانو" فريق دوري الدرجة الثالثة (1-2).



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن اللاعبين الكبار في غرفة ملابس ريال مدريد، يعتقدون أنه من الخطأ صدور قرار بإقالة زيدان الآن.

وأشارت إلى أن زيدان، لا يزال يحظى بدعم كامل من اللاعبين الكبار، وهم: سيرخيو راموس قائد الفريق الملكي، والكرواتي لوكا مودريتش، والفرنسي كريم بنزيما، والفرنسي رافائيل فاران، والبرازيلي كاسيميرو والألماني توني كروس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 37 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة.