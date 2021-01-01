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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد كورنيا اليوم مباشر في كأس الملك 2021

الخميس 21 يناير 2021 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد كورنيا اليوم مباشر في كأس الملك 2021



الرياض / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد كورنيا في كأس ملك اسبانيا 2021 المقررة اليوم الخميس 21 يناير / كانون ثاني ضمن منافسات دور الـ32 الإقصائي.

وأكدت المصادر أن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة في كأس الملك اليوم ليس من بينها أي قناة عربية، مشيرة إلى أن شبكة بي إن سبورت لم تحصل سوى على حقوق الليغا وأبطال أوروبا.

وحسب المصادر، فإن القنوات الأجنبية الناقلة لمبارة برشلونة بالكأس هي: (Sport 1 Hungary - Match Football 1 - BTV Action - Sport 2 Hungary - L'Equipe TV - Ziggo Sport Voetbal - Match! TV).

وكانت مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألكويانو في الدور ذاته بكأس الملك قد نُقلت مباشرة على قناة ليبيا الرياضية، لكن الأخيرة لم تعلن رسميا عن عزمها بث لقاء برشلونة وكورنيا.

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وأشارت إلى أن مباراة برشلونة وكورنيا ينطلق الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والعراق والكويت، 10:00 وفق وقت مصر وليبيا والسودان ولبنان والأردن وفلسطين.

ويخشى برشلونة أي مفاجأة في الكأس الليلة، لا سيما مع غياب ليونيل ميسي عن الملاعب بسبب طرده بالبطاقة الحمراء في لقاء نهائي السوبر الإسباني ضد أتلتيكو بلباو وإيقافه مباراتين رسميا.

ويلعب فريق كورنيا المنافس بدوري الدرجة الثالثة ضد برشلونة للمرة الأولى في تاريخ الناديين، وذلك بالتزامن مع مباراة أخرى يحل فيها أتلتيك بيلباو ضيفا على نظيره إيبيزا الساعة الثامنة.

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