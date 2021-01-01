مشاهدة مباراة برشلونة وكورنيا بث مباشر في كأس ملك اسبانيا 2021

برشلونة / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة برشلونة وكورنيا بث مباشر في كأس ملك اسبانيا التي تقام اليوم الخميس 21 كانون ثاني 2021 على ملعب الأخير، وسط غياب أبرز لاعبي العالم ليونيل ميسي.

مباراة برشلونة اليوم مباشر في كأس الملك تبث على عدد من القنوات الرياضية الإسبانية، فيما من المحتمل أن تبث من خلال قناة ليبيا سبورت على النايل سات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويسعى فريق كورنيا الذي تأسس ناديه قبل نحو 70 عاما إلى تحقيق المفاجأة الأكبر في تاريخه عبر محاولة إخراج برشلونة من منافسات كأس الملك 2021 مبكرا، كما حدث الليلة الماضية مع ريال مدريد.

في المقابل، يخوض "البارسا" هذه الموقعة بتشكيلة شبه كاملة لكن دون ميسي، إذ يقودها الفرنسي أنطوان غريزمان وزميله عثمان ديمبلي الساعيان إلى إثبات قدرتهما على تعويض غياب الأرجنتيني.

مباراة برشلونة اليوم بكأس الملك مباشر:

ورغم تأكيد عدم مشاركته إلا أن البرغوث الأرجنتيني فضّل المشاركة في الحصة التدريبية مع زملائه اللاعبين؛ بهدف منحهم الثقة والتشجيع اللازمين لتخطي منافسه في مستهل مواجهات الكأس.

وجاء برشلونة من موقف صعب خسر فيه السوبر المحلي وخدمات ميسي عقب الخسارة ضد بلباو في النهائي، إذ يسعى إلى استعادة الثقة وإرضاء الجمهور الغاضب من سوء معظم النتائج والأداء.

يشار إلى أن منافس الفائز من مباراة برشلونة وكورنيا، في دور 16 بكأس الملك لم يعرف بعد، إذ من المقرر أن تجري القرعة عقب نهاية المرحلة الحالية التي شهدت مفاجأة وحيدة حتى الآن.