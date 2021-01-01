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تردد قناة ليبيا الرياضية سبورت 2021 الناقلة لمباريات كأس إيطاليا

الثلاثاء 12 يناير 2021 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة ليبيا الرياضية سبورت 2021 الناقلة لمباريات كأس إيطاليا



الرياض / سما

أعلنت وسائل إعلام عربية، عن تردد قناة ليبيا الرياضية Libya Sport TV الجديد 2021 على النايل سات؛ لمشاهدة مباريات كأس إيطاليا وجميع منافسات كرة القدم العالمية المشفرة.

وقالت وسائل الإعلام إنه يمكن ضبط تردد قناة ليبيا الرياضية 2021 عبر النايل سات: 12303، أفقي، 27500؛ لمتابعة أحداث مباراة ميلان ضد تورينو في دور 16 من بطولة كأس إيطاليا.

ولم تحصل أي فضائية عربية على حقوق بث منافسات كأس إيطاليا، فيما تعمل قناة ليبيا الرياضية على بثها مباشرة نقلا عن (SuperSport HD 2 alb، BT Sport 1 HD) الإيطالية.

ولا تكتفي قناة ليبيا سبورت ببث منافسات الكرة الإيطالية، إنما تتابع آخر المستجدات والأخبار فيما يتعلق بأوضاع الأندية واللاعبين والإصابات ومواعيد المباريات في مسابقة الدوري المحلية.

تردد قناة ليبيا سبورت 2021:

وعرضت القناة الليبية التي تحظى بمتابعة واسعة في الوطن العربي، الساعات الأخيرة، مباراة الانتر وروما في الكأس، فيما تابعت ردود فعل المدربين واللاعبين وبعض مشجعي الفريقين.

وتولي ليبيا الرياضية أهمية بالغة للدوري الإنجليزي التي تحرص على نقل جميع المواجهات لا سيما بين الأندية الكبرى التي يريد الجمهور متابعتها دون اشتراك لدى القنوات العالمية.

وأفادت قناة ليبيا سبورت بأنها تأمل وصول رسالتها إلى مختلف الدول العربية، مؤكدة استمرارها في نقل المباريات للجميع مجانا، إلى جانب مواجهات الدوري الليبي والتونسي والجزائري.

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