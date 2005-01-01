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ميلانيا ترامب: تشرفت بأن أكون سيدة أمريكا الأولى..فيديو

الأربعاء 20 يناير 2021 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميلانيا ترامب: تشرفت بأن أكون سيدة أمريكا الأولى..فيديو



واشنطن/سما/

غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب العاصمة واشنطن اليوم الأربعاء، بعد كلمة ألقاها على أنصاره في قاعدة "أندروز" المشتركة متجها إلى فلوريدا.

وإثر الكلمة التي ألقاها، صعدت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي إلى المنصة لفترة وجيزة وقالت: "كان أعظم شرف لي أن أكون السيدة الأولى".


وكان الرئيس السابق قد قال في كلمة "تشرفت بأن أكون رئيسا للولايات المتحدة 4 سنوات، حققنا الكثير من الأشياء الاستثنائية في تلك الفترة، سوف أعود مجددا بطريقة أو بأخرى".

في تصريحاته الختامية كرئيس، وعد دونالد ترامب بـ"القتال دائما"، كما وجه الشكر إلى نائبه مايك بنس والسيدة الثانية كارين بنس والكونغرس، وفقا لما نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتمنى ترامب التوفيق لإدارة بايدن القادمة، قائلا: "أتمنى للإدارة الجديدة حظا ونجاحا كبيرا، أعتقد أنهم سيحققون نجاحا كبيرا"، مضيفا: "لديهم الأساس للقيام بشيء مذهل حقا".

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