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مشاهدة مباراة المغرب وايسلندا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الإثنين 18 يناير 2021 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة المغرب وايسلندا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



المغرب / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة المغرب وايسلندا بث مباشر المقررة اليوم الإثنين في ختام لقاءات الدور الأول من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر.

مباراة المغرب وايسلندا مباشر في مونديال كرة اليد تبث على منصات الشركة الراعية (we) وقناة أون تايم سبورت الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الرباط، مع تعليق صوتي مصري.

وفقد منتخب المغرب لكرة اليد الأمل رسميا في المنافسة على الصعود للدور القادم في مونديال كرة اليد بعد تلقيه هزيمتين في الأسبوع الأول ضد الجزائر والثاني أمام نظيره البرتغالي.

ولم يشفع الأداء المميز الذي قدمه لاعبو المنتخب المغربي في المواجهة الأولى أمام نظيره الجزائري في خطف بطاقة التأهل للأدوار الاقصائية؛ بسبب عدم التركيز في اللحظات الأخيرة.

مباراة منتخب المغرب لكرة اليد مباشر:

وكان نجوم المغرب الأقرب للفوز في أول جولة لكن فقدوا الأمل في الثواني الأخيرة، لكنهم دخلوا الموقعة الثانية دون تركيز واضح وتلقوا خسارة بفارق ثلاث عشرة نقطة مع البرتغال.

ويسعى المنتخب المغربي إلى إرضاء جمهوره العاشق بعد النتائج المخيبة للأمال الأيام الماضية، على الأقل الخروج بوجه مشرف لكرة اليد المغربية التي كانت في صدارة أفريقيا سابقا.

ويحتل منتخب المغرب المركز الرابع والأخير في المجموعة السادسة ببطولة العالم لكرة اليد 2021 دون نقاط بفارق انتصار خلف ايسلندا والجزائر، بينما لا يزال البرتغال في صدارة الترتيب.

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