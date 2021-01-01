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مشاهدة مباراة مصر والسويد بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الإثنين 18 يناير 2021 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة مصر والسويد بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد السويد بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021 ضمن منافسات دور المجموعات في المونديال المقام داخل الصالات المغطاة المصرية.

مباراة مصر والسويد مباشر في مونديال كرة اليد تبث على قناة أون تايم سبورت الثالثة (OnTime Sports) والمنصات المختلفة عبر وسائل التواصل منها يوتيوب بصوت أحد المعلقين العاملين.

وكان المنتخب المصري قد حقق انتصارين كاسحين في الجولتين الأولى والثانية على حساب نظيره التشيلي ثم مقدونيا الشمالية، فيما يأمل في ختام دور المجموعات بنتيجة إيجابية جديدة هذا المساء.

ويعد منتخب مصر لكرة اليد أحد أبرز المنتخبات العربية المشاركة في المونديال، إذ قدم لاعبوه حتى اللحظة الأداء اللافت للنظر وسط تألق مختلف النجوم الذين يلعبون في الدوري المحلي المصري.

مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر:

ويسعى منتخب مصر إلى فك الشراكة في صدارة المجموعة مع نظيره السويدي، إذ يملك كل فريق أربع نقاط من انتصارين بالمركز الأول، بينما لم ينجح تشيلي ومقدونيا في تسجيل أي نقطة لهما.

وسجل لاعبو مصر منذ افتتاح مونديال كرة اليد 73 هدفا بالتساوي مع السويد، بينما يتفوق الأخير عليه بعدد الأهداف المسجلة في مرماه بمقدار 46 مقابل 48 قبل انطلاق موقعة اليوم بين الطرفين.

وانتقل منتخبا مصر والسويد إلى الدور المقبل في كأس العالم لكرة اليد 2021؛ استعدادا لمواجهات أقوى قد تكون أمام البرتغال وفرنسا أو الدنمارك وروسيا البيضاء وقطر وإسبانيا والأرجنتين وألمانيا.

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