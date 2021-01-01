مشاهدة مباراة البرازيل واسبانيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

القاهرة / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة اسبانيا والبرازيل بث مباشر في افتتاح منافسات المنتخبين ببطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر التي تقام على الصالات الجديدة.

مباراة البرازيل واسبانيا مباشر في مونديال اليد 2021 تبث على (OnTime Sports) قناة أون تايم سبورت 3 بصوت المعلق المصري خالد خيري الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة اسبانيا والبرازيل في سياق منافسات قوية بدور 32 من مونديال كرة اليد، إذ يلعب ألمانيا وأوروجواي، تونس ضد بولندا، الدنمارك أمام البحرين، أيضا المجر والرأس الأخضر.

وتقدم المنتخبات العربية والعالمية المشاركة أداء قويا في مستهل المشوار ببطولة العالم لكرة اليد، إذ شهد اليومين الماضيين نتائج منطقية وأخرى غير متوقعة مطلقا، لا سيما المغرب والجزائر.

مباراة اسبانيا والبرازيل في مونديال اليد بث مباشر:

وظهر الإعلامي محمد غانم في استيديو لقاء قطر وأنجولا الذي ينتهي بعد قليل مع المحللين طارق محروس والكابتن حمادة النقيب وأيضا بن عيسى بوجنوني وتعليق المعلق أحمد إبراهيم.

ومن أبرز المواقف المؤثرة التي شهدتها صالات كأس العالم لكرة اليد الساعات الأخيرة هو بكاء لاعبي ومدرب المنتخب المغربي عقب الخسارة أمام الجزائر في آخر أنفاس الموقعة القوية.

ويقود الإعلامي الشاب جوهر نبيل الاستيديو التحليلي لمباراة البرازيل واسبانيا على شاشة "أون سبورت"، إلى جانب المحللين الكبار الكابتن أحمد العطاء وخالد العوضي وحسام غريب.