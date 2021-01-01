  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قائد الجيش الهندي إلى الخصمين الصيني والباكستاني: لا ننصح أحدا باختبار صبرنا

الجمعة 15 يناير 2021 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد الجيش الهندي إلى الخصمين الصيني والباكستاني: لا ننصح أحدا باختبار صبرنا



نيودلهي/سما/

قال قائد الجيش الهندي الجنرال م.نارافان، الجمعة، للخصوم "لا ننصح أحدا باختبار صبرنا" مضيفا أن معنويات قواته في "لاداخ" قبالة نظيرتها الصينية "أعلى من قمم الجبال التي تدافع عنها".

 وأضاف أن الهند قادرة على الصمود على جبهة شرق "لاداخ" لتحقيق الأهداف القومية مهما طال الزمن في حال طال أمد المفاوضات مع بكين بهذا الشأن.


جاءت هذه التحذيرات من طرف قائد القوات المسلحة الهندية إلى الصين، بشكل خاص، في خطاب له أمام الجيش في العاصمة نيودلهي بمناسبة عيد "يوم الجيش" في ظل التوتر الذي انفجر في منتصف العام الماضي مع بكين على الحدود في منطقة لاداخ وتطور إلى اشتباكات مسلحة أدت إلى مقتل العشرات على طرفي الحدود. لكنه أوضح أن نيودلهي ملتزمة بالبحث عن حل للأزمة الحدودية الهندية الصينية عبر الحوار الدبلوماسي والعسكري.

أما في ما يتعلق بالوضع الأمني مع الجارة باكستان، أعلن مانوج نارافان أن نحو 300 إلى 400 "إرهابي"، على حد وصفه، يوجدون في معسكرات بالشطر الباكستاني من كشمير وينتظرون فرصة التسلل إلى الهند.

المصدر: صحيفتا "Hindustan Times" و"The Hindu" الهنديتان

#الجيش االهندي #الصين #باكستان

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة الجزائر والمغرب بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

مصدر بالحرس الثوري يكشف مفاجأة... ماذا كان في المخازن التي قصفتها إسرائيل في سوريا

ملخص هدف مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي 2021

الزهار يتحدث عن المصالحة والانتخابات واجتماع الامناء: المرحلة المقبلة صعبة ونخشى من تحديد التواريخ!

بالفيديو: عشرات الصواريخ تنهال وسط إيران تزامنا مع أمر من ترامب

صحيفة عبرية: ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل بنسبة 1.7%

القاهرة ستستضيف حوارا وطنيا للفصائل.. مجدلاني يكشف عن موعد اصدار مرسوم الانتخابات

الأخبار الرئيسية

صواريخ

بالفيديو: عشرات الصواريخ تنهال وسط إيران تزامنا مع أمر من ترامب

وزيرة الصحة :تسجيل 27 وفاة و822 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1646حالة

ترامب يصدر أمرا عسكريا في أيامه الأخيرة بشأن إسرائيل... تعرف عليه

9999002881

تفاصيل صادمة رفعت عنها السرية .. كيف عذبت إسرائيل فلسطينيي الداخل ؟

كسواني

الكسواني يصف ما يجري في الأقصى ب"الحدث الخطير"