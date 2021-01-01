قائد الجيش الهندي إلى الخصمين الصيني والباكستاني: لا ننصح أحدا باختبار صبرنا

نيودلهي/سما/

قال قائد الجيش الهندي الجنرال م.نارافان، الجمعة، للخصوم "لا ننصح أحدا باختبار صبرنا" مضيفا أن معنويات قواته في "لاداخ" قبالة نظيرتها الصينية "أعلى من قمم الجبال التي تدافع عنها".

وأضاف أن الهند قادرة على الصمود على جبهة شرق "لاداخ" لتحقيق الأهداف القومية مهما طال الزمن في حال طال أمد المفاوضات مع بكين بهذا الشأن.



جاءت هذه التحذيرات من طرف قائد القوات المسلحة الهندية إلى الصين، بشكل خاص، في خطاب له أمام الجيش في العاصمة نيودلهي بمناسبة عيد "يوم الجيش" في ظل التوتر الذي انفجر في منتصف العام الماضي مع بكين على الحدود في منطقة لاداخ وتطور إلى اشتباكات مسلحة أدت إلى مقتل العشرات على طرفي الحدود. لكنه أوضح أن نيودلهي ملتزمة بالبحث عن حل للأزمة الحدودية الهندية الصينية عبر الحوار الدبلوماسي والعسكري.

أما في ما يتعلق بالوضع الأمني مع الجارة باكستان، أعلن مانوج نارافان أن نحو 300 إلى 400 "إرهابي"، على حد وصفه، يوجدون في معسكرات بالشطر الباكستاني من كشمير وينتظرون فرصة التسلل إلى الهند.

المصدر: صحيفتا "Hindustan Times" و"The Hindu" الهنديتان