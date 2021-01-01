رابط مشاهدة مباراة الشباب والعين بث مباشر .. قناة السعودية الرياضية 3

الرياض / سما

نشرت القنوات الناقلة رابط مشاهدة مباراة العين والشباب بث مباشر اليوم الخميس 14 كانون ثاني 2021 في إطار مواجهات الأسبوع الثالث عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مباراة الشباب والعين مباشر تنقل الساعة 03:55 بتوقيت مكة، من ملعب مدينة الملك سعود عبر القناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق مشاري القرني.

ويسعى الشباب إلى خطف صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي من الهلال، إذ يملك في رصيده 22 نقطة بفارق الأهداف أمام الأهلي وثلاث نقاط فقط خلف الزعيم الذي يتصدر المسابقة.

أما طموح العين يختلف قليلا عن الشباب، فهو يأمل في الحصول على أي نقاط هذا المساء؛ للخروج من النفق المظلم، حيث يملك 10 نقاط في المركز الخامس عشر وقبل الأخير أمام ضمك.

رابط مباراة الشباب ضد العين مباشر:

وتحظى هذه المواجهة باهتمام أكبر لدى جمهور وإدارة كلا الفريقين، كونها الأولى التي تجمع بينهما في التاريخ وسوف تظل خالدة لدى الجانبين سواء كانت النتيجة سلبية أو إيجابية لأي طرف.

واعتاد المشجعون على ظهور العين بأفضل شكل وطريقة لعب لا سيما حينما يواجه الفرق الكبيرة في دوري المحترفين مثل الهلال والاتحاد والأهلي، الأمر الذي قد يؤدي إلى مفاجآت الليلة.

ويستعد الشباب لمواجهات قوية الفترة المقبلة، إذ يستضيف الفيصلي ثم يحل ضيفا على الوحدة، في حين يصطدم طموح العين بصحوة الاتحاد قبل موقعة الباطن والنصر في كأس الملك.