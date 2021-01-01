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تردد قناة أمواج الرياضية الجديد 2021 على النايل سات

الأربعاء 13 يناير 2021 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة أمواج الرياضية الجديد 2021 على النايل سات



غزة / سما

أعلنت مصادر رسمية، عن تردد قناة أمواج الرياضية الجديد 2021 من رفح وجميع محافظات قطاع غزة؛ لمتابعة مختلف مباريات كرة القدم في الدوريات الأوروبية والعالمية والمسابقات الفلسطينية.

ودعت المصادر الرسمية، المتابعين في أنحاء القطاع إلى ضبط تردد قناة أمواج سبورت الجديد على نايل سات، مشيرة إلى وجود إرشادات محددة لسكان رفح وخانيونس والوسطى والشمال ومدينة غزة.

ترددات قناة أمواج الرياضية 2021:

تردد قناة أمواج من رفح: يرجى توجيه العدسة أو الصحن المقلوب باتجاه حاووز زعرب وضبط اعدادات البحث على التردد 10880 بمعدل ترميز 08000 استقطاب V/H.

تردد قناة أمواج لسكان خان يونس: - يرجى توجيه العدسة أو الصحن المقلوب باتجاه السرايا أو الحاووز وضبط اعدادات البحث على التردد 10825 بمعدل ترميز 08000 استقطاب V/H. 

(تم إلغاء هذه الإشارة) توجيه العدسة أو الصحن المقلوب باتجاه دوار النجمة وضبط اعدادات البحث على التردد 10880 بمعدل ترميز 08000 استقطاب V/H.

تردد أمواج في الوسطى ومدينة غزة والشمال: يرجى توجيه العدسة أو الصحن المقلوب باتجاه السرايا وضبط اعدادات البحث على التردد 10825 بمعدل ترميز 08000 استقطاب V/H.

وقالت قناة أمواج الرياضية إنه حال تم إلتقاط الإشارة وواجهتم تقطيع في القناة، نرجو منكم تنزيل التردد وعمل بحث أعمى، أيضاً في حال وجود تقطيع نرجو منكم تعديل معدل الترميز الى 8100 أو 7900.

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