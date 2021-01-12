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الموساد يكشف عن خطة لـ "أنصار الله" لمهاجمة اسرائيل

الأربعاء 13 يناير 2021 04:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الموساد يكشف عن خطة لـ "أنصار الله" لمهاجمة اسرائيل



القدس المحتلة/سما/

كشف رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، الجنرال يوسي كوهين، عن خطة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) لمهاجمة بلاده من اليمن.

وزعم الموقع الإلكتروني العبري "نتسيف نت"، فجر اليوم الأربعاء، أن يوسي كوهين قد كشف عن تلك الخطة خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في واشنطن.

وادعى الموقع أن كوهين قد أكد لومبيو أن إسرائيل باتت أكثر استعدادا من أي وقت مضى لأي هجوم من قبل جماعة "أنصار الله"، من اليمن، موضحا أن كوهين قدم معلومات استخباراتية مهمة لوزير الخارجية الأمريكي، تفيد بأن الحوثيين يعتزمون استهداف إسرائيل بصواريخ كروز والإضرار بحركة الملاحة في البحر الأحمر.


وأشار الموقع العبري إلى أنه من المرجح أن المعلومات التي استقاها رئيس جهاز الموساد جاءت على خلفية تجول غواصة إسرائيلية في البحر الأحمر في الآونة الأخيرة ووصولها إلى اليمن وخليج عدن.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أوضحت، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يكشف بومبيو النقاب عن معلومات استخباراتية تخص العلاقات بين إيران وأحد كبار تنظيم "القاعدة" الإرهابي أبو محمد المصري - الذي تمت تصفيته في طهران مطلع شهر أغسطس/ آب الماضي في طهران.

وأشارت إلى أن الكشف عن هذه المعلومات السرية يهدف إلى إرباك إيران ووضع العراقيل أمام إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، لاستئناف المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي.

وكان مايك بومبيو، قد قال إن تنظيم "القاعدة" الإرهابي أصبح لديه وطن جديد هو إيران، مشيرا إلى أن نواب أيمن الظواهري متواجدون حاليا هناك، مضيفا في مؤتمر صحفي، أن "إيران باتت مركزا لتنظيم القاعدة"، دون أن يقدم تفاصيل أو أدلة دامغة على ذلك.

#الموساد الاسرائيلي #يوسي كوهين #الحوثيين #مايك بومبيو #نتسيف نت #اليمن

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