  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

تحديد موعد محاكمة الفنان رامز جلال

الثلاثاء 12 يناير 2021 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد موعد محاكمة الفنان رامز جلال



وكالات / سما /

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية في مصر موعد محاكمة الفنان المصري رامز جلال ومالك قناة "إم بي سي" وليد الإبراهيم.

وتنظر المحكمة في القضية يوم 9 مارس، حيث قام مكتب المحاميان صلاح بخيت بالنقض وهاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني.

وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية التي أصدرت حكمها ببراءة رامز ووليد، في أوراق القضية قيام المتهمان بالاعتداء على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكا فى تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.

وفي أوراق القضية جاء أن هيام سليم كتابة الفكرة المكتوبة لبرنامج (رامز تحت الأرض) و(رامز تحت الصفر) تم سرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الطالبة على مدى الكثير من جلسات العمل المطولة.

#رامز جلال #محاكمة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. حقيقة وفاة ام سيف ونانو قبل فيديو الوداع

ام سيف توجه رسالة قبل تجميد قناة اليوتيوب (شاهد)

ملخص أهداف مباراة الفيصلي ومعان في الدوري الأردني 2021

"فرق الإعدام جاهزة"... فتح تحقيق عقب تهديدات بقتل مايك بنس

الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة

وكيل العمل بغزة يكشف تفاصيل جديدة بشأن الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية

"الشعبية" تشن هجوما على رئيس بلدية خانيونس بعد تصريحاته الاخيرة

الأخبار الرئيسية

حماس تعلن تجديد المنحة القطرية وموعد زيارة العمادي لغزة

حول 3 ملفات رئيسة ... إسرائيل تستعد لخلافات مع بايدن

وزيرة الصحة : 15 وفاة و815 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1441 حالة تعافٍ

كحيل يكشف تعديلات الرئيس عباس على قانون الانتخابات وهي كالتالي ..

يديعوت تتحدث عن الصراعات المتزايدة لخلافة الرئيس عباس وهذه أبز الاسماء ..