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شاهد .. حقيقة وفاة ام سيف ونانو قبل فيديو الوداع

الثلاثاء 12 يناير 2021 12:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. حقيقة وفاة ام سيف ونانو قبل فيديو الوداع



أنقرة / سما

تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 11 يناير 2021 خبر وفاة ام سيف ونانو صاحبة قناة (ام سيف Om sayf) على موقع يوتيوب، بعد فيديو الوداع الأخير.

ونشرت صفحات عبر فيسبوك نبأ مقتل ام سيف ونانو بعد مقطع الفيديو الحزين والأخير الذي بثته من خلال قناتها الرسمية، مودعة فيه جمهورها المقدر بالملايين على اليوتيوب.

وتابعت وكالة سما الإخبارية المنصات الرسمية التابعة للمشهورة المقيمة في تركيا، حيث لم يرد حتى اللحظة أي تأكيد حول وفاة أو مقتل ام سيف، إذ لا تزال غائبة عن الأنظار.

فيديو أم سيف الأخير: اضغط هنا

أثارت أم سيف ذعر محبيها حينما تحدثت في الفيديو عن قرارها ترك النشر على اليوتيوب بشكل نهائي اعتبارا من هذه اللحظة، لكن ملامح وجهها الخائفة والمرعوبة أحدثت جدلا.

ويرى متابعو ام سيف أنها تتعرض للترهيب والتهديد وأن أحدا ما يقف أمامها يلقنها ماذا تقول للمتابعين، إذ قالت إنها مضطرة للابتعاد رغم الأيام الأجمل في حياتها التي قضتها مؤخرا.

وظهرت أم سيف بالمقطع في قصر كبير وجميل، لكن ما أثار انتباه المتابعين هو أن المشهورة قد انتقلت أخيرا إلى منزل جديد لكنه ليس الذي كانت تتحدث من داخله في ذلك الفيديو.

وقال أحد متابعي ام سيف على يوتيوب إن المكان لا يدل على بيتها، موضحا أن الحائط الأخير يميل إلى البياض لكن القديم أقرب إلى اللون الأصفر مع تغير ملامح الوجه المريبة.

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