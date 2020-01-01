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وزيرة الصحة المصرية تتدخل لإنقاذ فنان مشهور

الإثنين 11 يناير 2021 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة المصرية تتدخل لإنقاذ فنان مشهور



القاهرة/سما/

أكدت وزارة الصحة المصرية أن وزيرة الصحة، هالة زايد، وجهت بعلاج الفنان علي حميدة، بعد مناشدته بأحد البرامج التلفزيونية مساء أمس الأحد، للتدخل لعلاجه لعدم قدرته المادية.


وأوضحت الوزارة أنه تم التواصل مع الفنان علي حميدة، وجار نقله إلى مستشفى معهد ناصر بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، حيث سيتم مناظرة حالته من قبل فريق طبى من استشاريين بمختلف التخصصات، لبدء علاجه اللازم على نفقة الدولة.

يذكر أن الفنان علي حميدة قد أشار خلال حديثه بأحد البرامج التلفزيونية إلى أنه يعاني من  حصوة في المرارة أدت إلى إنسداد، وحدوث مضاعفات صحية في القولون، وإمكانياته المادية لا تسمح باستكمال علاجه.

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