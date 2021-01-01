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تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 بث مباشر الجديد 2021 على النايل سات

الإثنين 11 يناير 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 بث مباشر الجديد 2021 على النايل سات



المغرب / سما

أعلنت وسائل إعلام رياضية، عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 AD SPORTS HD الجديد 2021؛ لمتابعة أحداث مباراة الرجاء الرياضي المغربي ضد الإسماعيلي المصري في البطولة العربية لكرة القدم.

وأفادت بأن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 الجديد الناقلة لمباراة الإسماعيلي والرجاء بث مباشر في كأس محمد السادس للأندية الأبطال هو كما يلي: 12226، معدل الترميز 27500، معامل الاستقطاب أفقي.

وكشفت عن وجود تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على قمر عرب سات، موضحة أنه كالتالي: 11804، الترميز 27500، الاستقطاب أفقي، لافتة إلى أن جودة المشاهدة عالية جدا، ويمكن التحكم بها وفقا للشبكة.

وأشارت إلى أنه بإمكان المتابعين في مصر والمغرب وجميع دول العالم، مشاهدة قناة أبو ظبي الرياضية الأولى حتى الرابعة مجانا عبر زيارة موقعها الرسمي على الإنترنت أو تحميل التطبيق من جوجل بلاي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD SPORTS 1 HD

تردد أبو ظبي الرياضية 1 مباشر: اضغط هنا

ويمر النادي المصري بظروف صعبة لا سيما في الدوري الممتاز، لكنه يمثل مصر في البطولة العربية بعد امتناع الأهلي والزمالك عن المشاركة فيها للعام الثاني على التوالي؛ بسبب كثرة الارتباطات الأفريقية.

وحشد الإسماعيلي كل عناصره الأساسية على أمل إسعاد الجمهور الحزين من نتائج المسابقة المحلية، الأمر ذاته بالنسبة للرجاء الذي خيب الأمال إثر خروجه من الباب الضيق في منافسات دوري أبطال أفريقيا.

يُذكر أن أبو ظبي الرياضية تتابع وضع الرجاء والإسماعيلي منذ وصولهما إلى المغرب قبل 48 ساعة، إذ تواكب التطورات والاستعدادات الأخيرة للناديين العريقين الذين يسعيان لبلوع المباراة النهائية هذه الليلة.

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