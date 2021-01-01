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تردد قناة نوميديا Numidia TV الجزائرية الجديد 2021

الأحد 10 يناير 2021 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة نوميديا Numidia TV الجزائرية الجديد 2021



الجزائر / سما

نشرت مصادر رسمية، تردد قناة نوميديا Numidia TV الجزائرية الجديد 2021؛ لمتابعة أجمل المسلسلات في الجزائر والوطن العربي مجانا وجميع التطورات الفنية والسياسية والاقتصادية.

وقالت المصادر إن تردد قناة مونيديا 2021 الجديد على نايل سات هو كما يلي: 10922 ، v عمودي ، معامل الترميز 27500، لافتة إلى أن خدمة البث المباشر متوفرة مجانا عبر موقعها.

وتبث قناة نوميديا من العاصمة الجزائر إلى جميع أنحاء العالم، إذ تأسست قبل نحو ثماني سنوات، وهي محطة فضائية متخصصة مهمتها في جلب ديناميكية جديدة للقطاع السمعي البصري.

وتملك قناة نوميديا شعبية واسعة في دول المغرب العربي، إذ لديها ما يزيد عن 2 مليون متابع من كل المناطق عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، ومئات الآلاف على تويتر ويوتيوب.

تردد قناة نوميديا 2021

تردد قناة نوميديا 2021:

وتنشر محطة نوميديا الفضائية تطورات الحدث في سطيف وكل ولايات الجزائر فور وقوعها، إذ وضعت أمامها هدف توصيل الرسالة الإعلامية المهنية بكل موضوعية لدى الجمهور.

وتركز قناة نوميديا على أخبار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وتصريحات وزراء الحكومة والتعديلات الوزارية الأخيرة عقب حملة الإقالات الواسعة التي جرت خلال الساعات الأخيرة.

يذكر أن تردد قناة نوميديا لا يهتم بالخبر الجزائري فقط بل يمتد إلى العربي عموما تحديدا فلسطين والسعودية ومصر؛ إذ تسعى القناة إلى استقطاب كل المتابعين للتجمع أمام الشاشة.

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