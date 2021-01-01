غازي حمد يعقب على وصول المساعدات الطبية الاماراتية للقطاع: نشكر دولة الامارات

غزة / سما /

عقب وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، القيادي في حركة حماس، مساء اليوم الاحد، على وصول المساعدات الطبية الاماراتية لمواجهة كورونا الى القطاع.

وقال غازي حمد، إن هذه القافلة الطبية مهمة، حيث تحمل مواد مهمة مثل محطة انتاج الاوكسجين، موجها شكره لدولة الامارات على هذا التبرع الكريم.

كما شكر حمد، جمهورية مصر على تسهيلها وصول المساعدات، موجها شكره ايضا الى التيار الاصلاحي لحركة فتح على مساهمته في وصول المساعدات الطبية الاماراتية الى قطاع غزة.

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