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شاهد: وصول القافلة الثانية من المساعدات الطبية إلى غزة بدعم من الإمارات

الأحد 10 يناير 2021 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: وصول القافلة الثانية من المساعدات الطبية إلى غزة بدعم من الإمارات



غزة / سما /

وصلت، مساء الأحد، القافلة الطبية الثانية من المساعدات الممولة من دولة الامارات إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، وكان في استقبال القافلة وفد من الكتلة البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان ووزارة الشؤون الاجتماعية.

وتضمنت قافلة المساعدات محطة ذات طاقة عالية لتوليد و تعبئة الاوكسجين السائل وسيتم تركيبها في المستشفى الاوروبي من قبل مهندسي وزارة الصحة بغزة، ومعها صندوق مستلزمات التركيب و قطع غيار المحطة و تمديداتها، وعدد عشرة (10)اجهزة تنفس صناعي من نوع ACM812A  وكذلك عدد عشرين(20)  اجهزة تنفس صناعي من نوع  VG70، و(10) اسطوانات اوكسجين كبيرة و سيتم ارسال تسعين(90) اخرى لاحقا، وعدد 456000 mask طبي (كمامة) ،و 12000  gown او روب طبي ازرق، و 5720 coverall او مريول ابيض كامل،( 2000) PCR kits لفحص اللإصابات بفيروس كورونا



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#غزة #مساعدات طبية #قطاع غزة #الامارات #فيروس كورونا #محطة انتاج اوكسجين

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