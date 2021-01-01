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تردد قناة مكملين الجديد 2021 على النايل سات وجميع الأقمار

السبت 09 يناير 2021 11:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة مكملين الجديد 2021 على النايل سات وجميع الأقمار



القاهرة / سما

نقدم لكم متابعينا في مصر وكل مكان، تردد قناة مكملين الجديد 2021 على نايل وعرب سات وجميع الأقمار الصناعية؛ لمتابعة آخر التطورات من خلال برامجها اليومية والأسبوعية المنوعة.

وقالت المحطة إن تردد قناة مكملين 2021 على النايل سات هو: 12687 h أفقي 6/5، وعبر قمر عرب سات كما يلي: 11142 h أفقي 3/4، وعلى الهوت بيرد: 12111 v عمودي 3/4.

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وتقول قناة مكملين إنها شبكة إعلامية مصرية مستقلة، تتحدث وتنطق من أهداف وقيم ثورة الخامس والعشرين من شهر يناير عبر الأخبار وسلسلة برامج سياسية وثقافية واجتماعية وغيرها.

وحسب مكملين عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، فإنها تسعى وتعمل على نقل الحقيقة كما هي، مشيرة إلى سعيها لنشر الوعي العام بشأن القضايا التي تهم الجمهور العربي في كل أماكن وجوده.

تردد قناة مكملين 2021

تردد قناة مكملين 2021:

وتحظى قناة مكملين بمتابعة واسعة عربيا، إذ لديها قرابة مليون ونصف متابع على اليوتيوب، بالإضافة إلى مليون ومئتي ألف عبر فيسبوك، ومئات الآلاف في المنصات الاجتماعية المختلفة.

ويمكن مشاهدة البث المباشر لقناة مكملين عن طريق عدة خيارات أبرزها أن تقوم بضبط أي من الترددات المرفقة أعلاه أو زيارة قناتها عبر يوتيوب وصفحتها في تويتر وفيسبوك وموقعها.

ومن أبرز برامج قناة مكملين غير نشرات الصباح والمساء، الشاهد مع محمد وريور، مصر النهاردة للإعلامي محمد ناصر، ملفات مع المذيع سيد يتوكل، القضية للصحفي حسام الشوربجي.

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