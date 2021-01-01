سبب وفاة الفنان صادق الدبيس في الكويت والصورة الأخيرة له (شاهد)

الكويت / سما

أعلنت مصادر فنية عربية، اليوم الأحد 9 يناير 2021، عن وفاة الفنان صادق الدبيس الممثل الكويتي القدير عن عمر ناهز اثنين وستين عاما؛ إثر معاناة صعبة مع المرض الأسابيع الأخيرة.

وأكدت المصادر الفنية وفاة صادق الدبيس متأثرا بمرض السرطان، لافتة إلى أنه كان يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات الكويتية الفترة المنصرمة قبل أن يعلن الأطباء، عن رحيله اليوم.

ولفتت المصادر نفسها إلى أنه سيتم تشييع جثمان الممثل الدبيس بعد صلاة عصر اليوم والصلاة عليه ودفنه بمقبرة صبحان في الكويت، فيما تقبل التعازي لدى أسرته بالرسائل النصية.

مرض صادق الدبيس:

ونعى مئات الفنانين والنشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الممثل الكويتي صادق الدبيس الذي انتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 62 سنة؛ بعد مشوار فني كبير تخلله عشرات الأعمال المميزة.

وكانت صورة للفنان الدبيس قد أثارت ضجة واسعة عبر المنصات الاجتماعية قبل عدة أيام، حينما ظهر بحالة صحية سيئة أثناء إقامته للعلاج المكثف في إحدى مستشفيات الكويت.

وطلبت ابنة صادق الدبيس من متابعيها في وسائل التواصل، الدعاء لوالدها الذي يمر بوضع صحي حرج؛ نتيجة مضاعفات المرض، متمنية له آنذاك السلامة والصحة والعافية التامة.

وترك صادق الدبيس بصمة واضحة في الفن الخليجي عموما عبر العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة، منها، عزف الدموع، دقت الساعة، الرهينة، بيت بلا بواب، راعي الديوانية.