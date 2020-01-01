نتيجة قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2021 بث مباشر

القاهرة / سما

نقدم لكم متابعينا في جميع أنحاء العالم رابط مشاهدة قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2021 بث مباشر من مركز الاتحاد الأفريقي في مصر بحضور افتراضي لممثلي الأندية المُتأهلة.

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021 دور المجموعات مباشر تبث على قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة وقنوات عربية مجانية بحضور عدد محدود من مسؤولي اتحاد (الكاف) والاتحاد المصري.

ولم تشهد الأدوار التمهيدية الأولى والثانية أي مفاجآت على صعيد الفرق المتأهلة إلى مجموعات أفريقيا 2021، إلا أن الصدمة الكبرى جاءت لمشجعي الرجاء المغربي الذي غادر النهائيات الأفريقية رسميا.

وشكلّت نتيجة موقعة الرجاء صدمة لكل متابعي الكرة في القارة السمراء، إذ كان الفريق أحد المرشحين بقوة للعودة من أجل المنافسة على اللقب، لا سيما بعد بلوغه نصف نهائي النسخة الأخيرة أمام الزمالك.

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في المقابل، نجا الترجي التونسي من مفاجأة مدوية لولا خطأ حكم اللقاء الذي احتسب هدفا "تسلل" له في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ليؤكد أنه فريق كبير قادر على الوصول إلى الأدوار المتقدمة.

وأصبحت جميع أندية القارة الأفريقية تخشى مواجهة الأهلي المصري حامل لقب النسخة الأخيرة الأكثر إثارة على مدار التاريخ؛ كونه عزز صفوفه بعدد من النجوم الكبار، وبات فريقا صعب المنال.

ويُمكن مشاهدة قرعة دوري أبطال أفريقيا مباشرة عبر أجهزة الحاسوب أو الهواتف حال كانت جودة الإنترنت جيدة لديك، في حين بالإمكان ضبط تردد القناة الناقلة للمراسم على جهاز التلفزيون في بيتك.