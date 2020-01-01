  1. الرئيسية
  2. سيارات

نتيجة قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2021 بث مباشر

الخميس 07 يناير 2021 11:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتيجة قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2021 بث مباشر



القاهرة / سما

نقدم لكم متابعينا في جميع أنحاء العالم رابط مشاهدة قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2021 بث مباشر من مركز الاتحاد الأفريقي في مصر بحضور افتراضي لممثلي الأندية المُتأهلة.

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021 دور المجموعات مباشر تبث على قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة وقنوات عربية مجانية بحضور عدد محدود من مسؤولي اتحاد (الكاف) والاتحاد المصري.

ولم تشهد الأدوار التمهيدية الأولى والثانية أي مفاجآت على صعيد الفرق المتأهلة إلى مجموعات أفريقيا 2021، إلا أن الصدمة الكبرى جاءت لمشجعي الرجاء المغربي الذي غادر النهائيات الأفريقية رسميا.

وشكلّت نتيجة موقعة الرجاء صدمة لكل متابعي الكرة في القارة السمراء، إذ كان الفريق أحد المرشحين بقوة للعودة من أجل المنافسة على اللقب، لا سيما بعد بلوغه نصف نهائي النسخة الأخيرة أمام الزمالك.

قرعة دوري أبطال أفريقيا مباشر:

في المقابل، نجا الترجي التونسي من مفاجأة مدوية لولا خطأ حكم اللقاء الذي احتسب هدفا "تسلل" له في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ليؤكد أنه فريق كبير قادر على الوصول إلى الأدوار المتقدمة.

وأصبحت جميع أندية القارة الأفريقية تخشى مواجهة الأهلي المصري حامل لقب النسخة الأخيرة الأكثر إثارة على مدار التاريخ؛ كونه عزز صفوفه بعدد من النجوم الكبار، وبات فريقا صعب المنال.

ويُمكن مشاهدة قرعة دوري أبطال أفريقيا مباشرة عبر أجهزة الحاسوب أو الهواتف حال كانت جودة الإنترنت جيدة لديك، في حين بالإمكان ضبط تردد القناة الناقلة للمراسم على جهاز التلفزيون في بيتك.

#قرعة دور المجموعات #قرعة دوري أبطال أفريقيا #بث مباشر #قرعة أفريقيا #مباشر #دوري أبطال أفريقيا 2021 #قرعة أفريقيا 2021 #مصر #المغرب #تونس #قرعة أبطال أفريقيا 2021 #دوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في فتح : قرار رئاسي بحل قضيتي تفريغات 2005 والتقاعد المالي على النحو التالي ..

فيديو: الجيش الإسرائيلي يكشف عن فيديوهات قصف صدام حسين تل أبيب بالصواريخ عام 1991

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

وزير إسرائيلي يكشف عدد الدول العربية التالية في التطبيع ويوجه رسالة "حادة" إلى بايدن

المستشار الاعلامي للزعيم الراحل ابو عمار يكشف لأول مرة أسرار وخفايا التوقيع على اتفاق "أوسلو"

تعليم غزة تتحدث عن موعد نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الثاني

حتى قبل نهاية حكمه.. ترامب قد يعزل هكذا

الأخبار الرئيسية

09

وزير الامن الإسرائيلي: أعطيت تعليمات للاستعداد لسيناريو مماثل لما حدث بأمريكا

الرجوب يكشف موعد اصدار مرسوم الانتخابات: الانقسام أصبح وراءنا ومحكومون بسقف زمني مداه 6 أشهر!

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية لليوم الخميس

مصادر: الرئيس عباس أصدر قراراً باجتماع للأمناء العامين بعد إصدار مرسوم الانتخابات

"فتح المساجد والمدارس".. داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع