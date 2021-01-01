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رابط مشاهدة مباراة الوحدة والفتح بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الخميس 07 يناير 2021 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الوحدة والفتح بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

أعلنت المنصات الرسمية عن رابط مشاهدة مباراة الفتح والوحدة بث مباشر اليوم الخميس 7 كانون ثاني 2021 في إطار مواجهات الأسبوع الثاني عشر من الدوري السعودي.

مباراة الوحدة والفتح مباشر تبث من استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية على القناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق عبد العزيز هوساوي.

ويسعى فريق الوحدة للعودة إلى سكة الانتصارات مُجددا، إذ كان الفوز الأخير له على الفتح الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف، لكنه خسر منه بعدها مواجهتين على التوالي.

وحسم الفتح مواجهة ذهاب الدوري السعودي الموسم المنصرم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتفوق إيابا بهدفين مقابل هدف سجلهما اللاعبان سفيان بن دبكة وصقر عطيف.

رابط مباراة الفتح والوحدة مباشر:

ويأمل الوحدة أن يتمكن من دخول أجواء المنافسة على المربع الذهبي، إذ يملك الفريق 18 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف الاتحاد، وفوزه يعني صعوده للثالث.

كما يقدم الفتح مستوى جيد الموسم الجاري، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الاتفاق والتعاون تواليا، وأمام أبها والقادسية بنقطتين فقط حتى الآن.

ويستعد الوحدة لمواجهة ضمك يوم الجمعة المقبل ثم النصر والشباب والزوراء في آسيا، في حين يتجهز الفتح لملاقاة التعاون والقادسية والرائد قبل الاتحاد في كأس الملك.

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