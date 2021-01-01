وزارة الصحة: رفضنا استلام 20 طعماً مضاداً لكورونا من جهات إسرائيلية غير رسمية

رام الله / سما /

نفت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأربعاء، بشكل قاطع ما تناوله الإعلام العبري والصحفي الإسرائيلي غال بيرغر حول استلامها لقاحات مضادة لفيروس كورونا من إسرائيل.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن شركات إسرائيلية غير حكومية عرضت على وزارة الصحة الفلسطينية استلام 20 لقاحاً (فقط) لتجربتها من جانب وزارة الصحة، وهو أمر رفضته الوزراة بشكل قاطع.

وأكدت الوزارة أن الحكومة الفلسطينية تسعى بشكل حثيث للحصول على لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، فيما تواصلت وزارة الصحة مع العديد من الشركات لشراء اللقاح.

وأوضحت الوزارة أن اللقاح سيكون متوفراً في فلسطين خلال شهر فبراير شباط المقبل، وسيكون اختيارياً ومجانياً للمواطنين.