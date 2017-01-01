مدرب البرشا يضع قائمة بالصفقات المطلوبة والمغادرة

وكالات / سما /

قال رونالد كومان، مدرب برشلونة، أمس الثلاثاء، إنه وضع قائمة باللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم وآخرين سيغادرون الفريق في فترة انتقالات يناير.

ورغم ذلك أقر كومان بأن الوضع المالي الصعب في النادي قد لا يسمح له بالحصول على خدمات النجوم الذين يرغبهم.

وبينما يصر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على أنه يملك أفضل تشكيلة ولا يحتاج إلى تعزيزات أو رحيل لاعبين، أكد كومان رغبته في التعاقد مع عناصر جديدة لمساعدة برشلونة على الخروج من دوامة أسوأ بداية له لموسم في الدوري منذ 1987-1988.

وقال كومان في مؤتمر صحفي عشية مباراته مع مضيفه أتليتيك بيلباو، "يرى كل مدرب في شهر يناير فرصة لتدعيم التشكيلة وأنا كذلك".

وأضاف، "وضعت قائمة باللاعبين الذين قد يرحلون وأخرى باللاعبين الذين أرغب في التعاقد معهم، لكن الأمر يتوقف على قرار مسؤولي النادي".

لكن لا يتوقع أن يفتح النادي خزائنه في فترة الانتقالات مع التداعيات المالية لجائحة كورونا والتي دفعت النادي مؤخرا إلى الإعلان عن تأجيل مستحقات للاعبين في يناير.

ويبدو أن كارليس ألينيا سيكون أول المغادرين، بعد أن قال كومان إن "لاعب الوسط حصل على الضوء الأخضر للانتقال على سبيل الإعارة لفريق جديد". وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه وافق على الانضمام إلى خيتافي.

وخسر برشلونة، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 28 نقطة من 16 مباراة، ويتأخر بعشر نقاط عن أتليتيكو مدريد المتصدر الذي لعب 15 مباراة، 1-صفر في آخر زيارتين إلى أتليتيك بيلباو، في كل المسابقات وهز الشباك لآخر مرة في الفوز 2-صفر في 2017.

ويحتل الفريق المنتمي لإقليم الباسك المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 17 مباراة، وسيخوض أول مباراة له تحت قيادة المدرب الجديد مارسيلينو الذي يحتفظ بذكريات سعيدة من آخر مواجهة له أمام برشلونة حين فاز فريقه بلنسية وقتها 2-1 في نهائي كأس ملك إسبانيا 2019.