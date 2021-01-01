تردد قناة ليبيا الرسمية الجديد 2021 مسلسل باب الحارة

ليبيا / سما

أعلنت مصادر فنية، عن تردد قناة ليبيا الرسمية الجديد 2021 التي تعرض مسلسل باب الحارة جميع الأجزاء على القمر الصناعي نايل سات، مؤكدة أنه أصبح متوفرًا على المدار العالمي.

وقالت المصادر الفنية إن تردد قناة ليبيا الرسمية 2021 عبر النايل سات هو كالتالي: 11392 أو 12015 الاستقطاب عمودي، معامل الترميز 27500، موضحة أنها تبث مسلسل باب الحارة.

كما يعرض مسلسل باب الحارة حلقات الإعادة للأجزاء، على تردد قناة ليبيا تك (11411H27500)، اليمن اليوم (التردد 12688)، حضر موت (12399)، 12 عربية (التردد 10815).

وكانت قناة ليبيا الرسمية قد بثت أمس، نتائج الشهادة الإعدادية والثانوية ضمن وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم الليبية أمام المسؤولين وكذلك وسائل الإعلام المحلية المختلفة.

وفي سياق منفصل، نعت قناة ليبيا الرسمية وكل العاملين فيها في منشور عبر فيسبوك، الإعلامي خالد المصفح الذي توفى أمس، مبينة أنه كان محبوبا لدى الجميع ومخلصا في عمله كما زملائه.

كما استعرضت القناة، التوصيات التي انتهى عليها الاجتماع التقابلي الأول بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي إلى جانب رؤساء المكاتب والإدارات المنوعة ومدير مكتب الرقابة والإعلام.

وتحرص قناة ليبيا الرسمية على متابعة جميع المستجدات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والرياضية في طرابلس وجميع المناطق؛ لوضع المشاهد في صورة الوضع على مدار الساعة.