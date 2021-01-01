  1. الرئيسية
  2. سيارات

تردد قناة ليبيا الرسمية الجديد 2021 مسلسل باب الحارة

الأربعاء 06 يناير 2021 12:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة ليبيا الرسمية الجديد 2021 مسلسل باب الحارة



ليبيا / سما

أعلنت مصادر فنية، عن تردد قناة ليبيا الرسمية الجديد 2021 التي تعرض مسلسل باب الحارة جميع الأجزاء على القمر الصناعي نايل سات، مؤكدة أنه أصبح متوفرًا على المدار العالمي.

وقالت المصادر الفنية إن تردد قناة ليبيا الرسمية 2021 عبر النايل سات هو كالتالي: 11392 أو 12015 الاستقطاب عمودي، معامل الترميز 27500، موضحة أنها تبث مسلسل باب الحارة.

كما يعرض مسلسل باب الحارة حلقات الإعادة للأجزاء، على تردد قناة ليبيا تك (11411H27500)، اليمن اليوم (التردد 12688)، حضر موت (12399)، 12 عربية (التردد 10815).

وكانت قناة ليبيا الرسمية قد بثت أمس، نتائج الشهادة الإعدادية والثانوية ضمن وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم الليبية أمام المسؤولين وكذلك وسائل الإعلام المحلية المختلفة.

وفي سياق منفصل، نعت قناة ليبيا الرسمية وكل العاملين فيها في منشور عبر فيسبوك، الإعلامي خالد المصفح الذي توفى أمس، مبينة أنه كان محبوبا لدى الجميع ومخلصا في عمله كما زملائه.

كما استعرضت القناة، التوصيات التي انتهى عليها الاجتماع التقابلي الأول بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي إلى جانب رؤساء المكاتب والإدارات المنوعة ومدير مكتب الرقابة والإعلام.

وتحرص قناة ليبيا الرسمية على متابعة جميع المستجدات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والرياضية في طرابلس وجميع المناطق؛ لوضع المشاهد في صورة الوضع على مدار الساعة.

#تردد قناة ليبيا الرسمية #باب الحارة #تردد قناة ليبيا #قناة ليبيا الرسمية #قناة ليبيا #ليبيا الرسمية 2021 #تردد ليبيا الرسمية 2021 #ليبيا #قنوات باب الحارة

الأكثر قراءة اليوم

ملخص هدف مباراة الوحدات والجزيرة في الدوري الأردني 2021

ترامب : آمل أن يأتي مايك بنس من أجلنا.. آمل أن يأتي نائب الرئيس العظيم

سقوط شرط سعودي وراء إتمام المصالحة مع قطر .. فما هو ؟!

أ ف ب: شركة إسرائيلية ناشئة تحول رطوبة الجو في غزة إلى مياه شرب

شاب يقتل أمه في جنين !

شاهد: "عناق حار" بين أمير قطر و محمد بن سلمان لدى وصوله مطار العلا السعودي

شاهد: قمة المصالحة الخليجية

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 209 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية لليوم الثلاثاء

"الجهاد" تتساءل: هل هناك علاقة بين حل الأزمة الخليجية ومحاولة فكفكة الانقسام الفلسطيني؟

الرئاسة الفلسطينية تصدر بيانا بشأن القمة الخليجية

غزة.. الصحة العالمية تكشف موعد وصول لقاح كورونا الى فلسطين وتوضح آلية توزيعه

3

أ ف ب: شركة إسرائيلية ناشئة تحول رطوبة الجو في غزة إلى مياه شرب

اعلان سما رسائل