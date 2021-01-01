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تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 ON Time Sports HD الجديد 2021 (صورة)

الثلاثاء 05 يناير 2021 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 ON Time Sports HD الجديد 2021 (صورة)



القاهرة / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 ON Time Sports HD الجديد 2021 على نايل سات؛ لمشاهدة مباراة الأهلي ضد سونيديب في دوري أبطال أفريقيا وجميع مباريات الدوري المصري.

وقالت المصادر الرياضية إن تردد قناة أون تايم سبورت 2021 عبر النايل سات هو كالتالي: 10853، معامل الاستقطاب أفقي، معامل التصحيح 6/5، موضحة أن معامل الترميز هو 27500 من خلال كل أجهزة التلفزيون.

وتقول قناة أون سبورت إنها تعمل على إحداث قفزة وصفتها بأنها نوعية على صعيد الإعلام الرياضي المصري عن طريق مشهد غير مسبوق وبرامج إبداعية يقودها أفضل المذيعين في الشرق الأوسط؛ لإيصال الصورة لكل بيت.

وتقدم أون تايم سبورت خدماتها الإعلامية مجانا إلى الجمهور المصري والعربي، إذ تحظى المحطة بنسبة مشاهدة عالبية في مختلف الدول العربية بما فيها فلسطين التي ينقسم المتابعون فيها بين تأييد نادي الزمالك والأهلي.

تردد قناة أون تايم سبورت 2021

تردد قناة أون سبورت 2021:

وتضيف القناة إلى أنها تسعى إلى تعزيز الصوت والقيم المصرية عبر الالتزام بالمحددات الإعلامية وعرض وجهة نظر الجمهور في كل أماكن تواجده، مشددة على التزامها بالحيادية والديمقراطية والإيجابية والتسامح.

وتستجيب أون سبورت إلى طلبات متابعيها المستمرة عبر التعليقات القصيرة على مقاطع الفيديو التي تنشرها بمنصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الصحفيين والإعلاميين العاملين في التقديم والإنتاج والتحليل.

يُذكر أن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد يبث من خلاله البرامج الرياضية الأبرز في مصر والوطن العربية التي يقدمها نخبة من أكبر الإعلاميين على رأسهم أحمد شوبير ومدحت شلبي وإبراهيم فايق والمذيعة شيماء صابر.

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