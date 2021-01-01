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شاهد : أفيخاي أدرعي يرد على ميشال عون بصورتين ..!

الإثنين 04 يناير 2021 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : أفيخاي أدرعي يرد على ميشال عون بصورتين ..!



القدس المحتلة / سما /

رد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على تصريحات أدلى بها أمس الاحد الرئيس اللبناني ميشال عون، حول سيادة لبنان.

وقال أدرعي في تغريدة بحسابه على تويتر صباح اليوم الإثنين: "تعقيبًا على كلام رئيس جمهورية لبنان ميشال عون أنه "لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادتهم"، نقدم صورتين".

ونشر أدرعي صورة لمجسم قاسم سليماني القائد الراحل لفيلق القدس الإيراني قال إنه سيتم وضعه في أحد شوارع بلدة الغبيري في قضاء بعبدا بمحافظة جبل لبنان.

أما الصورة الثانية فهي أيضا لسليماني وتم تعليقها على طريق مطار بيروت الدولي.

تعقيبًا على كلام رئيس جمهورية لبنان ميشال عون أنه "لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادتهم..."
نقدم صورتين:



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وأمس الأحد، حلت الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني في غارة أمريكية استهدفت سيارة كانت تقله بالعاصمة العراقية بغداد في 3 يناير/كانون الثاني 2020.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أكد أمس على أن استقلال لبنان وسيادته والقرارات التي يتخذها هي مسؤولية اللبنانيين دون غيرهم، وذلك عقب تصريحات إيرانية بشأن القدرات الصاروخية في لبنان وقطاع غزة.

وكتب عون، على "تويتر": "لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره".

وكان ​قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زاده، قال أمس الأول (السبت) إن بلاده لن تفرق بين أي حرب محتملة ضد القواعد الأمريكية في المنطقة والدول المحتضنة لها، لافتا إلى استعداد بلاده لدعم كل من يواجه إسرائيل، بما في ذلك الدعم الصاروخي.

وأضاف أن "كل ما تراه من القوة الصاروخية في غزة ولبنان يتم بدعم من إيران.. وتستخدم الصواريخ اليوم في فلسطين بدلا من الحجارة".

وتابع أن "هذه القدرة الصاروخية غير قابلة للتفاوض ومن الخطأ أن يسعى أي شخص في التفاوض على هذه الأرض".

#أفيخاي أدرعي #ميشال عون #لبنان #قاسم سليماني
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