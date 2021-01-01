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مصر تمنح الموافق على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني

الأحد 03 يناير 2021 05:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تمنح الموافق على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني



القاهرة/سما/

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد عن ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح الصيني المضاد "سينوفارم" لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.


وفي تصريح لوسائل إعلام مصرية قالت زايد: "حصلنا على موافقة هيئة الدواء المصرية للترخيص الطارئ لاستخدام لقاح سينوفارم، مشيرة إلى أنه قد بدء إعطاء اللقاح للطواقم الطبية في الأسبوع الثاني من شهر يناير الحالي.

وأضافت زايد أن لقاح أسترازينيكا البريطاني سيدخل إلى مصر عبر شركة فاكسيرا التابعة لوزارة الصحة المصرية، وأن بريطانيا منحت الموافقة على تزويد الجانب المصري به.

وأكدت وزيرة الصحة المصرية أن مراحل التعاقد للقاح أسترازينيكا قد بدأت وستحصل عليه بنهاية الشهر الحالي.

وكانت الوزيرة قد أشارت في تصريحات صحفية سابقة، إلى أن اختيار اللقاح الصيني تم بواسطة لجنة تضم ممثلين من الخدمات الطبية في القوات المسلحة ووزارة التعليم العالي وهيئة الدواء ومنظمة الصحة العالمية.

واستعرضت الوزيرة آلية توزيع اللقاح داخل مصر، حيث سيتم ذلك من خلال مراكز صحية في كل محافظة، وقالت إنه سيتم توفير عيادات لمتابعة من تم تطعيمهم، وتخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالحملة، علما أن لقاح "سينوفارم" يتم تلقيه على جرعتين بينهما 21 يوما.


وكان قد وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، بالقيام بدعم توفير لقاح كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، خاصة من الكوادر الطبية، والحالات الحرجة والمزمنة، والحالات المصابة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجاً تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

كما وجه بالحصول على أفضل العروض من الشركات العالمية لأكثر اللقاحات فعالية وبأكبر كمية ممكنة وفي أسرع وقت، مع قيام صندوق "تحيا مصر" بدعم توفير اللقاح للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، خاصةً من الكوادر الطبية، والحالات الحرجة والمزمنة، والحالات المصابة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجاً تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

#مصر #لقاح سينوفارم الصيني #الاستخدام الطارئ #هالة زايد #وزارة الصحة المصرية

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