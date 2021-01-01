حماس تكشف الهدف الرئيسي من رسالتها بشأن المصالحة الفلسطينية

غزة /سما/

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، اليوم السبت، إن رسالة قيادة حركته التي تم نقلها للرئيس محمود عباس بخصوص المصالحة، تأتي في إطار استمرار جهود الحركة الهادفة إلى ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء النظام السياسي على مستوى منظمة التحرير ومؤسسات السلطة.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي له، إن مبادرة حماس نابعة من إدراكها للقيمة الاستراتيجية لتحقيق المصالحة خاصةً في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية.

وأعرب عن أمله في أن تبدي قيادة السلطة الفلسطينية إيجابية حقيقية وخطوات عملية لإطلاق جدي وحقيقي لمسار المصالحة.

وكانت الرئاسة الفلسطينية أكدت تلقي الرئيس عباس رسالة من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بشأن الانتخابات والمضي قدمًا في ملف المصالحة.

فيما قال هنية أمس إن حركته تعمل من أجل استئناف جهود المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني.