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تردد قناة تلفزيون السودان Sudan TV الجديد 2021

السبت 02 يناير 2021 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة تلفزيون السودان Sudan TV الجديد 2021



الخرطوم / سما

أعلنت مصادر تقنية، عن تردد قناة تلفزيون السودان الجديد 2021 على نايل سات الذي تم البدء العمل به مع بداية السنة الميلادية الجديدة، داعية المتابعين إلى إعادة ضبطه.

وقالت المصادر إن تردد قناة السودان الجديد 2021 عبر النايل سات هو كالتالي: 10795 أفقي، مشيرة إلى أن معامل الترميز 27500 فيما معدل تصحيح الأخطاء 5 / 6.

وتركز قناة السودان الرسمية الحكومية على الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والأمور المعيشية التي تهم حياة المواطنين والقرارات الصادرة عن الجهات العليا.

وكان تلفزيون السودان قد عرض الساعات الأخيرة، كلمة لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك؛ بمناسبة عيد الاستقلال 65، وسبقه خطاب عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي.

تردد تلفزيون السودان 2021:

وتملك قناة السودان الفضائية، نخبة من أفضل الإعلاميين في البلاد، إذ تخصص لكل قضية وشأن برامج حوارية؛ بهدف تسليط الضوء عليها ونقل معاناة المواطن إلى الجهات المسؤولة.

وتحظى القناة بمتابعة كبيرة في الشارع السوداني، إذ تعتبر الناقل الرسمي والأول لكل الشؤون المتعلقة بالحكومة ومجلس السيادة وجميع قرارات الوزارات والبلديات والمجالس.

ومن أبرز برامج قناة السودان على غرار النشرات الإخبارية الرئيسية والفرعية وأقوال الصحف الرياضية، برنامج اليوم الثامن، محور الأحداث مع عمار عوض، الصباح للإعلامية سارة محمد عبدالله.

يُذكر أنه يمكن ضبط تردد قناة السودان 2021 أو مشاهدة الفضائية مباشرة على يوتيوب ومتابعة المنصات الخاصة بها في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، دون مقابل.

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