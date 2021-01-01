ترددات القنوات السورية الجديدة 2021 تردد قناة سوريا دراما

دمشق / سما

أعلنت مصادر رسمية، عن ترددات القنوات السورية الجديدة 2021 على النايل سات، مؤكدة أنه تم بدء العمل بها لدى المتابعين بجميع أنحاء العالم منذ أول يوم في السنة الميلادية الجديدة.

ودعت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عبر فيسبوك، المتابعين إلى ضبط ترددات القنوات السورية الجديدة 2021، لافتة إلى أنه تم تغيير ترددات المحطات الإذاعية المحلية والعالمية.

وأشارت إلى أن ذلك جاء بسبب قيام إدارة القمر الصناعي الأوروبي (يوتلسات) بوقف بث القنوات السورية على مدار نايلسات، موضحة بالتفصيل ترددات قنوات الإعلام الوطني السوري.

تردد قناة الاخبارية السورية 2021: (12303 القطبية افقي H معدل الترميز 27500).

تردد قناة السورية الفضائية 2021: (التردد 11178 القطبية عمودي V معدل الترميز: 27500).

تردد قناة سوريا دراما 2021: (التردد 11178 القطبية عمودي V معدل الترميز: 27500).

تردد قناة سوريانا 2021: (التردد 11178 القطبية عمودي V معدل الترميز: 27500).

تردد قناة التربوية السورية 2021: (التردد 11178 القطبية عمودي V معدل الترميز: 27500).

تردد قناة نور الشام 2021: (التردد 11178 القطبية عمودي V معدل الترميز: 27500).

تردد إذاعة صوت الشباب، إذاعة دمشق، أمواج والإذاعات العالمية: (التردد 11178 القطبية عمودي V معدل الترميز: 27500).





وتبث القنوات السورية في سنة 2021، كل ما يهم المواطن السوري في المجالات كافة، السياسة والاقتصاد والتعليم والرياضة والفن، على مدار العام من خلال أبرز الإعلاميين والإعلاميات.

وتحظى القنوات السورية بمشاهدة واسعة يوميا، لا سيما قناة سوريا دراما التي تعرض أجمل الأفلام والمسلسلات، منها حاليا، مسلسل غيوم عائلية، طاحون الشر، هوا أصفر، فيلم لآخر العمر.