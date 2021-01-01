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شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 23 و 24 كاملة

الجمعة 01 يناير 2021 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 23 و 24 كاملة



بيروت / سما

أعلن منصات (شاهد vip) عن إضافة مسلسل دفعة بيروت الموسم الأول الحلقة 23 الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون 24 كاملةعبر التطبيق والمنصة الإلكترونية المُشفرة.

وأفادت بأنه تم نشر مسلسل دفعة بيروت الحلقة 24 و23 على (شاهد vip) التي يُمكن للراغبين في مشاهدتها بدون إعلانات، زيارتها من خلال الضغط عبر الرابط المرفق أدناه.

ويستمر عرض مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول خلال عام 2021 بنفس المواعيد السابقة، حيث يتم إضافة حلقتين مساء كل يوم جمعة أسبوعيًا، حتى نهاية جميع الحلقات.

ويحقق مسلسل دفعة بيروت مشاهدات أسبوعية عالية على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي وُجهت له الفترة الماضية؛ لا سيما فيما يتعلق بتجسيد مشاهد الأشخاص المتدينين.

دفعة بيروت الحلقة 23 و 24: اضغط هنا

في المقابل، عبّر عشرات المتابعين عن إعجابهم بمسلسل دفعة بيروت أكثر من دفعة القاهرة، معللين ذلك بأن الأول يقدم فكرة ورسالة إلى المجتمعات العربية بشكل حضاري.

وقالت متابعة للعمل الفني إن حلقات دفعة بيروت تمنحها أملا جديدا في الحياة؛ بسبب النسيج العربي المميز الذي يضمه من ممثلين وفنانين ما بين الخليجي والعراقي والمصري.

ويشارت في مسلسل دفعة بيروت، فنانون من مختلف البلدان العربية، إذ يتحدث كل منهم باللهجة الأم التي يتقنها، الأمر الذي أدى إلى ظهور كل ممثل أو فنانة على طبيعتها أمام المشاهدين.

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