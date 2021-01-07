  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 25 و 26 كاملة

الجمعة 08 يناير 2021 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 25 و 26 كاملة



بيروت / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 25 و 26 الخامسة والسادسة والعشرون التي تُعرض على (شاهد vip) اليوم الجمعة 8 يناير / كانون ثاني كاملة لجميع المشتركين.

وقالت المنصة الناقلة إن مسلسل دفعة بيروت الحلقة 26 و 25 شهدت المزيد من الأحداث غير المتوقعة في إطار الصراع المستمر بين الطلاب الثقافة والعادات والتقاليد التي تحكم المجتمعات العربية حاليا.

وقالت الفنانة نور الغندور نجمة مسلسل دفعة بيروت إن التجربة في لبنان والظروف التي رافقتها تخللها أمور إيجابية وأخرى سلبية أبرزها نجاح العمل الفني والصدى الكبير الذي حققه بين الجمهور العربي.

وأضافت الغندور: من الصعوبات، التصوير بعيد عن الأهل موضوع صعب والانفجار الذي حدث وضعنا تحت خوف وضغط نفسي وتوتر، لكن غير قادرين في نفس الوقت التوقف عنه بسبب المصاريف الكبيرة.

دفعة بيروت الحلقة 25 و 26:  اضغط هنا

وتابعت: أكثر شيء صار لي هو أن شقيقي جاء يقعد معي في لبنان آنذاك، حتى نهاية تصوير دفعة بيروت، موضحة أن ردود أفعال الناس أكبر من دفعة القاهرة؛ لأنه مشروع مُكلف وفيه نجوم كبار.

وأردفت نور الغندور قائلة إن تعدد الجنسيات الموجودة في العمل تضيف إلى المسلسل زخما زائدا؛ لأن المشاهد ليس خليجي فقط إنما من كل المناطق العربية، مبينة أنها أصبحت تمتلك شعبية واسعة.

ولفتت إلى أنها تتابع كل وجهات نظر الجمهور على مواقع التواصل بشأن مشاهد مسلسل دفعة بيروت، منوهة إلى أن بعض الانتقادات مزعجة كثيرًا وتسبب ضررا؛ خصوصا إذا كانت غير منطقة.

#مسلسل دفعة بيروت #دفعة بيروت #دفعة بيروت 25 #دفعة بيروت 26 #دفعة بيروت الجزء 1 #مسلسلات 2021 #مسلسلات لبنانية 2021 #شاهد vip

الأكثر قراءة اليوم

تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية المفتوحة 2021 بث مباشر على نايل سات وجميع الأقمار

"فتح المساجد والمدارس".. داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

قاذفات B52 الأمريكية تُحلق في الأجواء الفلسطينية

"ثورة في السعودية"... مسؤول أمني إسرائيلي يتحدث عن تحركات "الرجل الثاني" في المملكة

لماذا سارعت السعودية بالصلح مع قطر.. وما مضمون "وثيقة الخارجية الإسرائيلية" ؟

استقالات بالجملة في البيت الأبيض

المستشار الاعلامي للزعيم الراحل ابو عمار يكشف لأول مرة أسرار وخفايا التوقيع على اتفاق "أوسلو"

الأخبار الرئيسية

"ثورة في السعودية"... مسؤول أمني إسرائيلي يتحدث عن تحركات "الرجل الثاني" في المملكة

"غيشاه": إسرائيل مُلزمة بتوفير لقاح كورونا للفلسطينيين في الضفّة والقطاع دون مُقابلٍ

وزيرة الصحة: 23 وفاة و822 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1405 حالات تعافٍ

صحيفة تكشف سبب إستقالة محافظ سلطة النقد عزام الشوا

تربية

التربية بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن عودة الطلبة من الصف الأول الى السادس