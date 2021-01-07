شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 25 و 26 كاملة

بيروت / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 25 و 26 الخامسة والسادسة والعشرون التي تُعرض على (شاهد vip) اليوم الجمعة 8 يناير / كانون ثاني كاملة لجميع المشتركين.

وقالت المنصة الناقلة إن مسلسل دفعة بيروت الحلقة 26 و 25 شهدت المزيد من الأحداث غير المتوقعة في إطار الصراع المستمر بين الطلاب الثقافة والعادات والتقاليد التي تحكم المجتمعات العربية حاليا.

وقالت الفنانة نور الغندور نجمة مسلسل دفعة بيروت إن التجربة في لبنان والظروف التي رافقتها تخللها أمور إيجابية وأخرى سلبية أبرزها نجاح العمل الفني والصدى الكبير الذي حققه بين الجمهور العربي.

وأضافت الغندور: من الصعوبات، التصوير بعيد عن الأهل موضوع صعب والانفجار الذي حدث وضعنا تحت خوف وضغط نفسي وتوتر، لكن غير قادرين في نفس الوقت التوقف عنه بسبب المصاريف الكبيرة.

دفعة بيروت الحلقة 25 و 26: اضغط هنا

الغرباء هم الذين يعرفونك أنفسهم ثم أنكرونا وكأننا لم نكن ..

تتفق أم تختلف ؟ ????#دفعة_بيروت حصرياً على#ShahidVIP https://t.co/r71M9k3sBC pic.twitter.com/LEsuXrKwDw — SHAHID (@ShahidVOD) January 7, 2021

وتابعت: أكثر شيء صار لي هو أن شقيقي جاء يقعد معي في لبنان آنذاك، حتى نهاية تصوير دفعة بيروت، موضحة أن ردود أفعال الناس أكبر من دفعة القاهرة؛ لأنه مشروع مُكلف وفيه نجوم كبار.

وأردفت نور الغندور قائلة إن تعدد الجنسيات الموجودة في العمل تضيف إلى المسلسل زخما زائدا؛ لأن المشاهد ليس خليجي فقط إنما من كل المناطق العربية، مبينة أنها أصبحت تمتلك شعبية واسعة.

ولفتت إلى أنها تتابع كل وجهات نظر الجمهور على مواقع التواصل بشأن مشاهد مسلسل دفعة بيروت، منوهة إلى أن بعض الانتقادات مزعجة كثيرًا وتسبب ضررا؛ خصوصا إذا كانت غير منطقة.