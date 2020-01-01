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حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية .. هل يجوز ؟

الخميس 31 ديسمبر 2020 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية .. هل يجوز ؟



الرياض / سما

نشر موقع إسلام ويب، إجابة مطولة على سؤال حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية أو الكريسماس للمسلمين. إذ يحتفي الكثيرون بمثل هذا الوقت بنهاية عام ميلادي ودخول آخر.

وأكدم "إسلام ويب" أنه لا يجوز الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية، مشيرا إلى أنه يمكن اقناع الذين يحتفلون بهذه الأعياد بعدم جوازها عبر بيان الحكم الشرعي والحض على اتباع السنة.

فيما يلي نص جواب إسلام ويب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتوى رقم:26883 . عدم جواز الاحتفال بعيد رأس السنة، وأما إقناع الناس بها فمن وسائله بيان الحكم الشرعي والحض على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن تبعهم من السلف الصالح، وبيان عقيدة الإسلام، والتوضيح لأحكام الولاء والبراء، وخطورة التشبه بالكفار وسلوك طريقتهم، وتحريض المسلمين على الاعتزاز بدينهم والتمسك به، والتنبيه على أن أعظم مظاهر الاهتداء للصراط المستقيم هو اتباع المنعم عليهم والبعد عن اتباع اليهود والنصارى، فقد تعبدنا الله في كل ركعة من الصلاة بسؤاله الهداية لطريق المنعم عليهم والبعد عن طريق المغضوب عليهم والضالين، وذلك في دعائها في الفتاتحة حيث نقرأ: اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. والله أعلم (انتهى)

واعتاد الناس في الدول الإسلامية على الاحتفال برأس السنة الميلادية والأعياد، إذ يتم تبادلا التهاني في مثل هذه المناسبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية عن طريق الهاتف.

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حكم الاحتفال برأس السنة

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