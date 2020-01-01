السعودية توقف عرض مسلسل "ضحايا حلال" عقب بث مشاهد جريئة

وكالات

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، إيقاف عرض مسلسل "ضحايا حلال"، بعد أيام من جدل واسع عقب بث مشاهد جريئة منه.

وقالت الهيئة التابعة لوزارة الإعلام، في بيان لها نشرته عبر "تويتر"، إنها "تواصلت مع منتج مسلسل (ضحايا حلال) ومسؤولي القناة لإيقاف بث المسلسل وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافة، وتطبيق الإجراءات النظامية على المؤسسة المنتجة والقناة التي قامت ببثه".

وأضافت الهيئة، أنها "أطلعت على محتوى المسلسل الذي يبث من خلال تطبيق "شاهد" المشفر، وتبين عدم إجازة المسلسل من قبل الهيئة، وعدم مراعاته ضوابط المحتوى الإعلامي، ما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية"

وعرضت إحدى حلقات المسلسل، قبل أيام، ما أثارت جدلا كبير، اعتبر البعض أن هذه المشاهد جريئة، وطالب كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاف عرضه.

واعتبر المتابعون أن مسلسل ضحايا حلال يروج للبيدوفيليا أي الاشتهاء الجنسي للأطفال،والترويج للتحرش الجنسي بالاطفال لذلك وجهوا مطالبات إلى الجهات الرسمية لإيقاف عرضه عبر المنصة الأشهر عربيا.