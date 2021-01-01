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دعاء آخر يوم من العام نهاية 2020 أدعية دخول السنة الجديدة 2021

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 11:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعاء آخر يوم من العام نهاية 2020 أدعية دخول السنة الجديدة 2021



الرياض / سما

دعاء آخر يوم من السنة، يبحث متصفحون على الشبكة العنكبوتية العالمية، عن أدعية نهاية العام؛ وذلك في الساعات الأخيرة لسنة 2020 ميلادي؛ قبل الدخول في أول أيام السنة الميلادية الجديدة 2021.

ويختم الكثير من الناس السنة الميلادية أو الهجرية، دوريا بالدعاء للأهل والأحبة والأصدقاء، إذ نشرت وسائل إعلام عربية، أدعية آخر يوم في العام 2020 مكتوبة، كي يتمكن المتابعون من قراءتها.

ويحل العام الميلادي الجديد على العالم في وضع غير مسبوق منذ عقود طويلة، إذ يخيم القلق والترقب وسط أماني ودعوات بنهاية الجائحة الصحية التي عطلت مناحي الحياة كافة بجميع الدول دون استثناء.

ويدعو الجميع الله تعالى بأن يزول الغم وتنتهي الجائحة وأن يشفى كل مريض والرحمة والمغفرة للميت والنصرة للإسلام والمسلمين بكل مكان وأن تنعم البشرية بحياة أفضل ويسود العمل الصالح والإنسانية.

دعاء دخول السنة الجديدة 2021: اضغط هنا للمزيد

ويمكن للمتصفحين بهذه الصفحة النزول إلى الأسفل من أجل قراءة أدعية نهاية العام مكتوبة وكذلك السنة الجديدة التي لم يتبق على بدايتها إلا القليل من الساعات لحلول ليلة الخميس - الجمعة الأخيرة.

وواجه سكان العالم ظروفا بالغة الصعوبة وأخرى إيجابية، إذ افتتح العام 2020 بمتغيرات وأحداث أثرت على الحياة الطبيعية المعتادة لدى الغالبية العظمى، وأدت إلى أمور لم تكن متوقعة بالنسبة لهم.

وانتشرت عبر المنصات الاجتماعية كافة بما فيها يوتيوب، أدعية نهاية العام وبداية السنة الجديدة، إذ يحرص الكثيرون على قراءتها والدعاء بالخير وأن تكون سنة تفاؤل ومحبة وخير على الأمة جمعاء.

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