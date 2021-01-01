دعاء استقبال العام الجديد 2021 رأس السنة الجديدة

الرياض / سما

دعاء العام الجديد 2021، يبحث متصفحو شبكة الإنترنت في مثل هذه الأوقات سنويا على أدعية السنة الجديدة للأبناء والأصدقاء والعائلة والزوج والزوجة والأحبة؛ وذلك لتوديع سنة ميلادية والدخول إلى أخرى.

ونشرت وسائل إعلام عربية، أدعية استقبال العام الجديد حيث لم يتبق سوى بضع ساعات على نهاية 2020 وبداية سنة 2021، إذ يأمل الجميع بأن يكون عام خير على البشرية والأهل والأحبة وجميع أفراد الأسرة.

وتعد رأس السنة الهجرية ذات الأهمية بالنسبة للمسلمين في أرجاء الأرض، إلا أن اعتماد الغالبية العظمى من دول العالم بما فيها العربية والإسلامية على التقويم الميلادي، يجعل الناس يهتمون ببداية ونهاية السنة الميلادية.

وتودع البشرية عام 2020 الذي كان من أصعب السنوات على الناس من النواحي كافة سواء الصحية أو الاقتصادية والاجتماعية، إذ تشتت العالم ولا يزال يقف عاجزًا أمام الجائحة الصحية التي يتمنى المواطنون انتهائها.

دعاء استقبال السنة الجديدة 2021: اضغط هنا

وتختلف طقوس الناس بشأن رأس السنة الميلادية الجديدة، إذ يفضل البعض الاحتفال والتجمع مع الأهل والأصدقاء، فيما لا يبالي البعض الأخرى لها مطلقا ويبقى في منزله دون تشتيت نفسه بانطلاق عام ونهاية آخر.

ولا تشبه الاحتفالات برأس السنة لهذا السنة سابقتها، إذ لم يكن العالم يعاني السنة الماضية من أي مشاكل كبرى كما حاليا أزمة كورونا العالمية، وكان التنقل من دولة إلى أخرى سهلا من خلال الطائرات والقطارات.

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