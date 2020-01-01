  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"تجنّبنا حتى الآن سيناريوهات صعبة كانت متوقعة"

وجه رسالة للمواطنين.. رئيس خلية إدارة الأزمة بغزة: سنجري تقييماً لكافة الإجراءات المتخذة بهذا الموعد

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
وجه رسالة للمواطنين.. رئيس خلية إدارة الأزمة بغزة: سنجري تقييماً لكافة الإجراءات المتخذة بهذا الموعد



غزة /سما/

قال العميد فايق المبحوح مدير العمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، ورئيس خلية إدارة الأزمة إن الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت يؤتي ثماره على صعيد تسطيح المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.

وأضاف في تصريح صحفي: أن الالتزام بالإغلاق أسهم في التخفيف من الزيادة المضطردة في عدد الإصابات، لاسيما في ظل الأسابيع الحالية التي تشهد ذروة انتشار الفيروس.

وتابع بقوله: "تجنّبنا حتى الآن سيناريوهات صعبة كانت متوقعة خلال فترة الشتاء الحالية، سيما في ظل انتشار موجة ثانية من الوباء على مستوى العالم، وإن استمرار ذلك مرهون بمدى تواصل الالتزام بالإجراءات المفروضة".

وعبّر المبحوح عن أمله باستمرار الوضع الحالي حتى انتهاء موسم الشتاء، وتجاوز مرحلة الخطر.

وجدده تأكيده على استمرار الإجراءات الوقائية الحالية، المتمثلة بالإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت، والإغلاق المسائي، ومنع إقامة التجمعات بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، واستمرار إغلاق الصالات.

ولفت المبحوح إلى أن خلية إدارة الأزمة ستُجري الأسبوع المقبل، تقييماً لكافة الإجراءات المتخذة حاليًا، وسيتم النظر في تمديدها أو اتخاذ إجراءات جديدة.

وتوجّه رئيس خلية الأزمة بالشكر من المواطنين على تفهمهم للإجراءات التي تثقل عليهم وتحد من حركتهم في بعض الأحيان، مُستدركاً أن تلك الإجراءات من أجل عدم الاضطرار للذهاب إلى واقع أصعب.

ودعا العميد المبحوح المواطنين لمزيد من الالتزام باحتياطات الوقاية، وخاصة الشخصية منها، وكذلك منع التجمعات والادزحام؛ حفاظاً على السلامة العامة وحماية للأرواح.

#غزة #وزارة الداخلية #قطاع غزة #فيروس كورونا #خلية إدارة الأزمة #الاغلاق الشامل #حظر التجوال

الأكثر قراءة اليوم

رابط منصة درسك لتقديم امتحان التقييم النهائي 2020 في الأردن

العراق .. حقيقة خبر وفاة الفنان بهجت الجبوري جراء أزمة قلبية

"انحنى تحت ركبتي ضابط اسرائيلي" .. جنرالات إسرائيليون يتحدثون عن ذكرياتهم مع عون

العرافة بسنت يوسف تحكي توقعاتها لـ2021.. سياسيا وصحيا (شاهد)

تل أبيب: الجيشان الأمريكيّ والإسرائيليّ نفذّا قبل أيّامٍ عملية ردعٍ إستراتيجيّةٍ مُشتركةٍ ضدّ إيران

عبارات تهنئة برأس السنة الميلادية الجديدة 2021 تهاني العام الجديد

فيديو : الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة تعلن اختتام مناورة "الركن الشديد"

الأخبار الرئيسية

صحيفة اسرائيلية: ادارة ترامب تعمل بجد لتحقيق اتفاق تطبيع جديد قبل تنصيب بايدن

56

صحيفة اسرائيلية: حماس في مناورة “أسبوع الحرب”.. من المسؤول عن إطلاق الصاروخين؟

صدام حسين

وثائق سرية بريطانية: رئيس الوزراء السابق جون ميجور كان يخشى حربا جديدة مع صدام حسين

90

الاحتلال يفقد سيطرته على الإرهاب اليهودي في الضفة وتحذيرات من "وقوع كارثة وسقوط قتلى"

حركة فتح تكشف برنامج فعاليات إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية في الضفة الغربية

اعلان سما رسائل