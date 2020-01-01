  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صحيفة اسرائيلية: ادارة ترامب تعمل بجد لتحقيق اتفاق تطبيع جديد قبل تنصيب بايدن

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة اسرائيلية: ادارة ترامب تعمل بجد لتحقيق اتفاق تطبيع جديد قبل تنصيب بايدن



القدس المحتلة /سما/

افادت صحيفة "جيرازلم بوست" الاسرائيلية نقلا عن مصادر في ادارة الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ان الرئيس وطاقمه يدفعون نحو اعلان عن اتفاق تطبيع جديد بين اسرائيل ودولة اسلامية أو عربية قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الامريكية.

وقال مسؤول امريكي من معدي "اتفاقيات ابراهام" للصحيفة "نحن نعمل بجد لتحقيق ذلك"، ويشار الى انه خلال الاشهر الاخيرة وقعت اسرائيل اتفاقيات تطبيع مع اربعة دول عربية وهي الامارات، البحرين، السودان والمغرب، وبموجب الاتفاقيات، فان جميع هذه الدول ستعمل على تطوير علاقاتها الديبلوماسية مع اسرائيل.

وذكرت الصحيفة انه، خلال الاسابيع الاخيرة المحت مصادر اسرائيلية وامريكية ان اندونيسيا، موريتانيا وعمان يمكن ان تكون الخيارات المحتملة لتوقيع الاتفاق القادم، لان لثلاثتها كانت علاقة على مستوى او آخر مع اسرائيل، ايضا ان لم يكن رسميا. كما ذكرت باكستان بالسياق كمرشحة محتملة.

ودولة اخرى يمكنها ان تكون امكانية محتملة هي السعودية، على ضوء التقارير التي تحدثت قبل شهر عن اجتماع بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وصادقت ادارة ترامب هذا الاسبوع على بيع قنابل متطورة للسعودية، في صفقة شاملة تقدر بـ290 مليون دولار، وهناك تقديرات اسرائيلية ان صفقات مشابهة يمكن ان تكون حيز التنفيذ ان وافقت السعودية تطبيع علاقاتها مع اسرائيل.

#اسرائيل #الولايات المتحدة #دونالد ترامب #البيت الابيض #التطبيع مع اسرائيل #جو بايدن #اتفاق السلام مع اسرائيل #دول عربية

الأكثر قراءة اليوم

رابط منصة درسك لتقديم امتحان التقييم النهائي 2020 في الأردن

العراق .. حقيقة خبر وفاة الفنان بهجت الجبوري جراء أزمة قلبية

"انحنى تحت ركبتي ضابط اسرائيلي" .. جنرالات إسرائيليون يتحدثون عن ذكرياتهم مع عون

العرافة بسنت يوسف تحكي توقعاتها لـ2021.. سياسيا وصحيا (شاهد)

تل أبيب: الجيشان الأمريكيّ والإسرائيليّ نفذّا قبل أيّامٍ عملية ردعٍ إستراتيجيّةٍ مُشتركةٍ ضدّ إيران

عبارات تهنئة برأس السنة الميلادية الجديدة 2021 تهاني العام الجديد

فيديو : الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة تعلن اختتام مناورة "الركن الشديد"

الأخبار الرئيسية

56

صحيفة اسرائيلية: حماس في مناورة “أسبوع الحرب”.. من المسؤول عن إطلاق الصاروخين؟

صدام حسين

وثائق سرية بريطانية: رئيس الوزراء السابق جون ميجور كان يخشى حربا جديدة مع صدام حسين

90

الاحتلال يفقد سيطرته على الإرهاب اليهودي في الضفة وتحذيرات من "وقوع كارثة وسقوط قتلى"

حركة فتح تكشف برنامج فعاليات إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية في الضفة الغربية

حركة "حماس" توجه رسالة مهمة للسلطة الفلسطينية بشأن القدس

اعلان سما رسائل