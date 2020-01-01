صحيفة اسرائيلية: ادارة ترامب تعمل بجد لتحقيق اتفاق تطبيع جديد قبل تنصيب بايدن

القدس المحتلة /سما/

افادت صحيفة "جيرازلم بوست" الاسرائيلية نقلا عن مصادر في ادارة الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ان الرئيس وطاقمه يدفعون نحو اعلان عن اتفاق تطبيع جديد بين اسرائيل ودولة اسلامية أو عربية قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الامريكية.

وقال مسؤول امريكي من معدي "اتفاقيات ابراهام" للصحيفة "نحن نعمل بجد لتحقيق ذلك"، ويشار الى انه خلال الاشهر الاخيرة وقعت اسرائيل اتفاقيات تطبيع مع اربعة دول عربية وهي الامارات، البحرين، السودان والمغرب، وبموجب الاتفاقيات، فان جميع هذه الدول ستعمل على تطوير علاقاتها الديبلوماسية مع اسرائيل.

وذكرت الصحيفة انه، خلال الاسابيع الاخيرة المحت مصادر اسرائيلية وامريكية ان اندونيسيا، موريتانيا وعمان يمكن ان تكون الخيارات المحتملة لتوقيع الاتفاق القادم، لان لثلاثتها كانت علاقة على مستوى او آخر مع اسرائيل، ايضا ان لم يكن رسميا. كما ذكرت باكستان بالسياق كمرشحة محتملة.

ودولة اخرى يمكنها ان تكون امكانية محتملة هي السعودية، على ضوء التقارير التي تحدثت قبل شهر عن اجتماع بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وصادقت ادارة ترامب هذا الاسبوع على بيع قنابل متطورة للسعودية، في صفقة شاملة تقدر بـ290 مليون دولار، وهناك تقديرات اسرائيلية ان صفقات مشابهة يمكن ان تكون حيز التنفيذ ان وافقت السعودية تطبيع علاقاتها مع اسرائيل.