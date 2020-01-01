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العلاج الإشعاعي هو أحد علاجات السرطان الثلاثة الشائعة الاستخدام، إلى جانب الجراحة والعلاج الكيميائي. إن تأثير الإشعاع مدمِّر للخلايا السرطانية. يجرى العلاج الإشعاعي في الخارج باستخدام معدات حديثة، مما يسمح للأطباء بتحقيق أفضل نتائج العلاج مع تخفيض مخاطر حدوث مضاعفات ما بعد الإشعاع.

خيارات العلاج الإشعاعي

العلاج الإشعاعي الخارجي هو الخيار الأكثر شيوعاً. استُخدمت في القرن الماضي أجهزة غاما للعلاج الإشعاعي، مما أدى إلى تلقي الأنسجة الصحية لجرعات كبيرة من الإشعاع. لا تزال تُستخدم في بعض البلدان النامية، لكنها تكاد تكون غائبة تماماً في البلدان المتقدمة. تم استبدالها بأجهزة جديدة: مسرعات خطية تستخدم الفوتونات كمصادر للإشعاع.

العلاج الإشعاعي التلامسي أو العلاج الإشعاعي الموضعي أقل شيوعاً. إنه أكثر صعوبة من الناحية التقنية ويتطلب أحياناً عملية جراحية صغيرة لتوصيل مصدر الإشعاع إلى الورم. جوهر هذه الطريقة هو إدخال الحبوب المشعة (الحبيبات) في منطقة الورم. الميزة الرئيسية لهذه التقنية هي انخفاض مخاطر حدوث مضاعفات ما بعد الإشعاع. أثناء العلاج الإشعاعي الموضعي لا تمر الأشعة عبر الأنسجة السليمة في طريقها إلى الهدف، حيث تُحقَن مصادر الإشعاع مباشرة في منطقة الورم.

الأنواع الرئيسية للسرطان التي تُعالج بالعلاج الإشعاعي الموضعي هي:

سرطان الثدي (بعد الجراحة)؛

سرطان البروستاتا (يمكن استخدام العلاج الإشعاعي الموضعي حتى بدون جراحة، كطريقة جذرية للعلاج)؛

سرطان المريء؛

أورام العين؛

سرطان جسم الرحم (بطانة الرحم).

أنواع العلاج الإشعاعي الخاصة:

الجراحة الإشعاعية - تدمير الأورام عن بعد بجرعات عالية من الإشعاع في جلسة واحدة (غالباً ما تستخدم هذه الطريقة لعلاج أورام الدماغ)؛

العلاج بالنويدات المشعة - تُحقن المستحضرات الصيدلانية المشعة في الجسم وتتراكم في الأورام والنقائل مما يؤدي إلى تدمير الخلايا السرطانية بالإشعاع (تُستخدم هذه التقنية في علاج سرطان الغدة الدرقية وسرطان البروستاتا النقيلي وبعض أورام الغدد الصماء العصبية)؛

العلاج بالبروتون - تُستخدم البروتونات بدلاً من الفوتونات لإشعاع الأورام (الطريقة أقل خطورة من حيث مضاعفات ما بعد الإشعاع وكثيراً ما تُستخدم عند الأطفال).

متى يُستخدم العلاج الإشعاعي؟

في أغلب الأحيان، يُستخدم العلاج الإشعاعي بعد الجراحة لقتل أي خلايا سرطانية متبقية أو لتقليل خطر التكرار أو لزيادة فترة عدم انتكاس المرض.

في حالات أقل شيوعاً، يوصف العلاج الإشعاعي قبل الجراحة. يساعد ذلك على تقليص حجم الورم مما يسهل على الطبيب إزالته تماماً.

من النادر نسبياً استخدام العلاج الإشعاعي كعلاج جذري بدلاً من الجراحة (سرطان البروستاتا، بعض أورام الدماغ).

يوصف العلاج الإشعاعي الملطّف للسرطانات المتقدمة لتقليل الأعراض وتقليل خطر حدوث المضاعفات، وإذا أمكن لزيادة عمر المريض. لا يتم تشعيع الورم الرئيسي فحسب، بل والنقائل أيضاً، على سبيل المثال الموجودة في العظام أو أعضاء الجهاز العصبي المركزي.

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